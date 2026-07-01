En la madrugada de este miércoles, se registró un sismo de magnitud 4.0 en la escala de Richter que sacudió a varias ciudades de Córdoba. Cuáles fueron las zonas más afectadas.





Según la información difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a la 1:34 de la madrugada, y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela.

El sismo fue percibido en distintas ciudades, lo que generó numerosos reportes de vecinos a través de las redes sociales. Y también se sintió, aunque con menor intensidad en localidades como Villa de Soto y Capilla del Monte.





También se registraron mensajes en redes desde Córdoba Capital, Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia y Villa del Rosario, entre otras ciudades.





Sismos consecutivos en Córdoba

Caber recordar que se trata de la segunda noche consecutiva con un temblor, ya que el martes 30 hubo otro con epicentro en las sierras. Ese sismo fue de 2.4 grados en la escala de Richter a las 3:30 horas. El origen se situó 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y 43 al sudoeste de Córdoba capital.





Asimismo, el domingo por la medianoche el centro de Córdoba también sintió un leve sismo, con su epicentro en la localidad de Tanti y repercutiendo en las poblaciones vecinas de Villa Carlos Paz, La Calera, Cosquín, La Falda, Alta Gracia e incluso la ciudad de Córdoba, a unos 50 km. La magnitud medida en la escala sismológica de Richter fue de 2,7 grados, según indicó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Según el doctor en Ciencias Geológicas y profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Ricardo Astini, analizó en una entrevista con La Voz En Vivo la naturaleza del movimiento sísmico.





El sismo "estuvo pisando los cuatro" puntos de magnitud, precisó Astini, situándose dentro del rango de eventos que habitualmente se registran en la provincia."Un sismo de 4 es un temblor que claramente se siente. Si una casa es de adobe o tiene alguna rajadura, se puede haber caído algún pedacito pequeño", sumó el geólogo.





Además, detalló que en Córdoba los registros oscilan normalmente entre movimientos imperceptibles y eventos que pueden alcanzar los 5 grados en los casos más altos.

La actividad sísmica en la región está vinculada a un registro histórico de dos o tres fallas principales ubicadas al borde de las serranías cordobesas





Una de estas estructuras atraviesa el pie de la Sierra Chica, del lado del Valle de Punilla, afectando zonas cercanas a Villa Carlos Paz, Cosquín y La Falda





Según explicó, las fallas de mayor intensidad suelen estar asociadas a la Sierra Grande, en un área que se extiende desde Villa de Soto y Nono hasta Merlo.