Un vecino del Alto Valle ganó más de $507 millones en el Quini 6

La fortuna volvió a posar su mirada sobre Allen y convirtió a un vecino en millonario de la noche a la mañana. El afortunado acertó los seis números de la modalidad Revancha del Quini 6 y se llevó un premio superior a $507 millones.





El ticket ganador fue vendido en la Agencia Oficial 53, popularmente conocida como “El Gringo de la Suerte”, un comercio emblemático para los apostadores locales que, una vez más, queda en el centro de la escena por repartir un premio extraordinario.

La noticia se conoció en las últimas horas y rápidamente generó repercusión en toda la ciudad. Como es habitual en este tipo de sorteos, la identidad del ganador se mantiene bajo estricta reserva para preservar su seguridad y privacidad.





Se trata de uno de los premios más importantes obtenidos por un apostador de Allen en los últimos años. El impacto no solo alcanza al ganador, sino que también revitaliza el entusiasmo de toda la comunidad por los juegos de azar.

Una agencia con historia y fama

La Agencia 53 no es una más dentro del circuito de apuestas de Allen. Con años de trayectoria, se ganó el apodo de “El Gringo de la Suerte” por haber vendido anteriormente tickets premiados, consolidando su reputación entre los vecinos.





Tras conocerse el nuevo golpe millonario, el local volvió a recibir la visita de curiosos y apostadores que buscan tentar al destino. Para muchos, el lugar se convirtió en un símbolo de buena fortuna dentro de la ciudad.





El movimiento en la agencia creció notablemente en las últimas horas. Quienes se acercan no solo buscan probar suerte, sino también ser parte de una historia que vuelve a poner a Allen en el mapa de los grandes premios.





Allen, una ciudad marcada por la buena racha

La ciudad viene acumulando una serie de golpes de suerte que alimentan la idea de una racha positiva para los apostadores locales.





Uno de los antecedentes más recientes fue el sorteo extraordinario del Patagonia Telebingo, donde otro vecino de Allen resultó ganador del premio mayor: una camioneta Fiat Titano 4x4 0 kilómetro, entregada bajo la modalidad “sale o sale”.





El cartón ganador, identificado con el número 185.773, también fue adquirido en la Agencia Oficial 53. Este dato refuerza la mística que rodea al lugar, que parece concentrar una cuota especial de fortuna.

Premios que recorren la región

Más allá del premio mayor en Allen, el sorteo del Patagonia Telebingo también repartió importantes sumas en otras localidades de Río Negro y Neuquén, consolidando el carácter federal del juego en la región.





En la primera ronda, el premio de línea de $750 mil se distribuyó entre apostadores de Centenario y Villa Regina. La segunda línea, en tanto, benefició a vecinos de Neuquén, Bariloche, Viedma y también Allen.





Los premios principales del bingo también tuvieron múltiples destinos. San Antonio Oeste se quedó con el monto de 1,8 millones de pesos, mientras que Viedma fue beneficiada con el premio mayor de la segunda ronda.

Cuando pensaba que todo era tristeza por el resultado de la Selección Argentina, un apostador revirtió su domingo con una noticia millonaria.