Bariloche: Formularon cargos por homicidio culposo agravado

Luego de escuchar en audiencia oral y pública al fiscal Guillermo Lista y a los defensores particulares el Juez de Garantías Ricardo Calcagno tuvo por formulado cargos por Homicidio Culposo Agravado en relación a Manuel Ignacio Griffa argentino, mayor de edad, nacido en esta ciudad el 12 de Diciembre del 2000, empleado, por el hecho ocurrido en el día de la fecha a las 00:56 horas en inmediaciones de la avenida San Martín a la altura del 413.





Previo a comenzar la audiencia la Defensa solicitó la no publicación de fotografías de su asistido, luego de correr traslado a la Fiscalía, el juez hizo lugar a la petición en esta etapa primigenia de la investigación.





En la audiencia celebrada a partir de las 18,00 horas, el fiscal Guillermo Lista formuló cargos a Manuel Ignacio Griffa por haber conducido de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria un automotor Ford K y haber embestido a Felipe Gentile de 65 años de edad, quien cruzaba caminando la avenida San Martín a la altura mencionada. Luego del impacto, señaló Lista, la víctima quedó tendida en el lugar, ya practicamente sin vida, previo haberse golpeado con otro auto que se encontraba estacionado.





El representante del Ministerio Público señaló que si bien esta investigación se encuentra en una etapa primigenia, se ha podido establecer la excesiva velocidad a la que conducía Griffa, máxime tratandose de una zona urbana que requiere necesariamente mayor atención.

Detalló los elementos probatorios recogidos hasta el momento, los que incluyen la autopsia realizada en el día de la fecha por el Cuerpo de Investigación Forense con tomografía general del cuerpo de la persona que resultó víctima quien sufrió una serie de severas lesiones en todo su cuerpo, las que provocaron su inmediato fallecimiento. Mencionó además que se encuentran agregadas en el legajo las actas labradas por el personal policial de la Comisaría Segunda de la policía de Río Negro, los testimonios presenciales los que incluyen a un hijo de la persona embestida, el test de alcoholemia que arrojó 0,29 gramos de alcohol en sangre, el informe del hospital local y croquis referencial. Asimismo, adelantó que restan una serie de medidas y pericias que podrán determinar la dinámica del siniestro y la velocidad a la que conducía. Informó además que se encuentran incorporados videos aportados por testigos y se han requerido las filmaciones de locales ubicados en la zona. Solicitó cuatro meses para concluir esta etapa . En el marco del control de detención la Fiscalía consideró que no existen riesgos procesales, por lo que no solicitó la prisión preventiva. En este sentido señaló que Griffa estuvo a derecho y colaboró con la investigación. Solicitó se impongan las medidas cautelares génericas que preven fijar un domicilio, presentarse toda vez que se le requiera e informar cualquier cambio en este sentido.





El imputado no declaró y fue asistido por los defensores Manuel Mansilla y Ana Vera quienes no se opusioeron a la formulación de cargos, no obstante adelantaron que tienen otra teoría del caso, la que será demostrada a lo largo de esta etapa preparatoria. También la defensa solicitó modificar la calificación legal a homicidio culposo sin el agravante, petición a la que no se hizo lugar.

El plazo de la investigación concluirá el 11 de Abril del año próximo.