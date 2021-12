Cierran el acceso a El Manso por 72hs

Así lo confirmaron desde protección civil quienes destacaron que es solo de manera preventiva a fin de evitar el transito de civiles que puedan interferir en las acciones de combate contra el incendio.





De igual manera el comisionado de El Manso Pablo Albornoz confirmó a noticiasdelbolson que un grupo de vecinos de Rio Villegas comenzó esta tarde a realizar tareas de corta fuegos alrededor del paraje para evitar que las llamas ingresan a las viviendas. “si no hacen algo rápido vamos a estar todo el verano con el fuego amenazando nuestras vidas” detallo Lisandro Lanfre vecino de Manso Medio.





Esta mañana noticiasdelBolsón viajo a la zona afectada por los incendios en Lago Martín de Stephen y diálogo con los vecinos del manso en este caso el ex comisionado de fomento Lisandro Lanfre fue muy crítico, “Siempre estamos mirando de reojo y si bien estamos o 4000 metros en línea recta, de noche vemos como se refleja el fuego de este lado. Entonces nosotros nos estamos preparando para lo peor, estamos preservando las viviendas, hemos hecho un poco de desmonte alrededor de nuestras viviendas, nos hemos preparado con un camión tanque con motobomba, hemos tirado las redes de contacto de familiares y amigos para que estén atentos en caso de que está se complique”, detallo Lanfre.













Se esperó a que se reavive

De cómo se abordaron los primeros días del incendio y también Qué pasó luego de que el viernes pasado la lluvia dejara prácticamente apagado el fuego, “Yo no me puedo meter en Qué piensa la institución de parques nacionales o cómo operan o cuál es el criterio que han tenido, yo simplemente lo veo desde este lado, como vecino, la naturaleza nos dio dos oportunidades con una lluvia y se enfrió y hasta con nevisca en la alta montaña por lo tanto los focos se habían prácticamente achicado en su mayoría, yo creo que no se actuó de manera rápida y como que no se actuó de manera rápida y como que se espero a que se reavive para de vuelta desplegar los medios.

















Con todo Lanfre agrego que los medios en estas magnitudes de superficie creo que no son suficientes, “habían mandado 38 brigadistas, qué destacó el trabajo en los brigadistas son los que realmente están en el terreno, pero después lo que se está perdiendo ahí atrás es un bosque Centenario de Cipreses, Alerces, Lengas y toda la fauna nativa eso era una reserva estricta por lo tanto una reserva del planeta”, lamento el vecino sobre la situación.













Precaución en la R40

En tanto desde vialidad nacional recomiendan circular con precaución en la RN40 por columna de humo

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través de Vialidad Nacional, solicita a los conductores a circular con precaución por la RN40 debido a la presencia de una gran columna de humo que genera distracción. La misma está entre la zona del Río Villlegas y Pampa del Toro y es producto del incendio forestal en esa zona.





Por el momento la visibilidad en el tramo no se encuentra reducida, pero con la rotación de los vientos y el avance del fuego no se descarta que esto pueda ocurrir y complique la circulación por la ruta nacional.





Vialidad Nacional solicita no detenerse en las banquinas y mantener la distancia de frenado con el vehículo que le antecede. Asimismo, es obligatorio llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.





Reporte de situación n° 1 COE regional / hora 21:00 hs.

Actualización de información - Incendio de Steffen – jueves 23 - 21:00hs.

El COE Regional informa que considerando el estado de actividad del Incendio Complejo Lago Martin y tomando en cuenta el pronóstico del clima para las próximas 24 horas, se decide a partir de las 00:00hs. del día 24 del corriente y por extremas razones de seguridad, el cierre por 72hs. del acceso para actividades turísticas o recreativas de las localidades de El Manso y Villegas. En cuanto a los pobladores locales, se plantea un operativo considerando la circulación de los mismos.

Asimismo, se analizan las actividades a realizar en el día de mañana, siempre priorizando la seguridad de personas y bienes, considerando las condiciones climáticas y de comportamiento del fuego.













REPORTE DE SITUACION N° 1 COE REGIONAL / HORA DE CIERRE 18:00 hs.

Incendio en zona de Lago Martin / Lago Steffen. El incendio comenzó el día 7 de diciembre debido a la caída de un rayo en la zona del Lago Martin.

Debido a las condiciones climatológicas, geográficas y de material combustible se incrementa el incendio.

En vista de esto, se despliegan equipos de primera respuesta a la zona de la APN.

II. Daños causados por Incendio

Se trata de una zona de acceso complejo con un solo camino de ingreso/egreso, con una pendiente de complejidad media, con un descenso de 400 metros en un recorrido de 7 kilómetros.

Clima al día de la fecha:

El viento se presentó del sector oeste con incremento en su intensidad, con ráfagas superiores en intensidad.

Probables efectos locales en el comportamiento del viento.

La temperatura descendió levemente y para mañana no se esperan cambios significativos. Los valores de humedad relativa se presentaron muy bajos durante las horas de mayor calentamiento.

Nubosidad y probabilidad de precipitaciones: escasa nubosidad.





Respecto de las instituciones presentes y las tareas desarrolladas:

- APN.

- SPLIF.

- Gendarmería Nacional.

- Prefectura Naval Argentina.

- El Hospital de la localidad de El Bolsón.

- El Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

- Policía Federal Aeropuerto.

- Protección civil de la Nación.

- Protección Civil de la Provincia de Río Negro.

- Protección Civil de San Carlos de Bariloche.

V. Recursos desplegados al día de hoy

Respecto de las instituciones presentes y las tareas desarrolladas:

- APN: 62 agentes en diferentes funciones (combate, comunicaciones, logística). Móviles: 8 (ocho) destinadas a tareas de comunicaciones, logística y protección de estructuras.

- SPLIF: 8 (ocho) agentes dedicados al combate y un móvil de traslado de los mismos.

- Gendarmería Nacional realiza el control de ingreso y egreso del camino de acceso, con entre 4 y 9 efectivos.

- Prefectura Naval Argentina tiene afectados 4 efectivos, una lancha, un vehículo 4x4, y una moto de agua.

- El Hospital de la localidad de El Bolsón, tiene destinados una ambulancia y dos agentes de salud.

- El Servicio Nacional de Manejo del Fuego tiene afectados 8 agentes, entre autoridades y técnicos.

- Policía Federal Aeropuerto: Recarga de aviones, 12 agentes.

- Protección Civil de la Nación.

- Protección Civil de la Provincia de Río Negro.

- Protección Civil de San Carlos de Bariloche, COE y, MI.

VI. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades

Infraestructura vial sin daño.

Líneas de comunicaciones sin afectación

Viviendas sin afectación.

VII. Situaciones controladas

Línea de contención tendida en la zona referida como a 2 km del frente que recorre la ladera del cerro Santa Elena, extensión de la línea: 560 mts. El resultado de ese trabajo en el día de hoy contuvieron el avance del fuego hasta la finalización de este parte: 18:00 hs.

VIII. Cuadro de situación

0 muertos, 2 heridos, 1 afectados, 0 evacuados, 0 viviendas con daños severos