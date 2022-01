Sergio Federovisky, “si los brigadistas tienen alguna dificultad, que se comuniquen”

El Viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky se refirió a la situación que se vive en el incendio que comenzó el 7 de diciembre en la zona del lago Martin, y señalo “si los brigadistas tienen alguna dificultad, que se comuniquen”.





En comunicación con el medio TN, el Viceministro sostuvo que él mismo se iba a presentar en la zona pero no pudo hacerlo dado que se encuentra aislado por el Covid-19, remarcando que le hubiese gustado estar en el lugar para conversar con el cronista, que se encontraba allí, Rodrigo Saliva “que está haciendo alusión a algunas cosas que me parece no son exactamente ciertas o por lo menos no son tan ajustadas a la realidad como nosotros tenemos entendido” señalo Federovisky.









(Gentileza TN)





En esta línea dijo que el incendio en lago Martin y Steffen es un incendio muy complejo, que lleva bastante tiempo y se generó en un área completamente intangible e inaccesible, que por muchos días fue muy difícil de atacar.





“Yo personalmente despache los trajes ignífugos de los brigadistas después de 6 años” remarco Federovisky de igual manera señalo que invirtieron mas de 200 millones de pesos en equipamiento y antes de ayer se despacharon 500 borceguíes para la zona.





Luego de un cruce de palabras con el periodista Rodrigo Saliva, Sergio Federovisky, sostuvo que si los brigadistas tienen alguna dificultad que él no conozca, como responsable del área correspondiente al fuego en el Ministerio de Ambiente, le pide por favor a los brigadistas que se pongan en contacto con él, personalmente sin intermediarios alguno y que le comenten que les está haciendo falta, dado que no es la información con la que ellos cuentan.