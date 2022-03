Lago Puelo: denuncian al intendente Sánchez por malversación de caudales públicos

La denuncia fue presentada por los concejales Gambino, y Santiago, según comentaron los ediles se fundamentó en el análisis dos resoluciones remitidas por el poder ejecutivo durante periodo de receso del deliberante local. La denuncia fue presentada por los concejales Gambino, y Santiago, según comentaron los ediles se fundamentó en el análisis dos resoluciones remitidas por el poder ejecutivo durante periodo de receso del deliberante local.

Según especificaron los ediles se trató de las resoluciones 516/22 y 517/22 DEM, dictadas por el Intendente Sánchez, en conjunto con el actual secretario de economía Edgar Sandoval, en las cuales según el análisis realizado por los concejales se habrían transferido Caudales públicos de forma ilegal de una cuenta del banco del Chubut al banco Nación a fin de cubrir desfasajes financieros en obra pública relacionada con la colocación de adoquinado en la localidad.





La acción fue presentada ante el ministerio publico fiscal y los denunciantes esperan un rápido accionar de la justicia chubutense, dado que según referenciaron a este medio, no hay dudas de la ilegalidad del acto en virtud de no estar autorizado el mandatario a transferir fondos corrientes del presupuesto municipal para afectarlo a obras públicas, ya que las mismas cuentan con dinero especifico proveniente del estado nacional y la legislación municipal prevé en estos casos una autorización expresa por parte del cuerpo legislativo que en este caso no habría existido.