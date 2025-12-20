El Bolsón. Policía detuvo a un hombre que protagonizó al menos tres robos a mano armada

La Policía de Río Negro detuvo en El Bolsón a un hombre de 31 años que habría cometido al menos tres hechos delictivos con un elemento cortante, en un uno de los cuales lesionó al propietario de un comercio durante un forcejeo.





Los robos ocurrieron este viernes en distintos sectores de El Bolsón. El agresor forcejeó con un comerciante cuando bajaba la persiana de su local y lo lesionó con un elemento cortante. Huyó sin sustraer elementos.





El herido fue derivado a un centro médico, donde determinaron que sufrió heridas leves. La Policía inició una investigación, en el marco de la cual analizó los registros fílmicos y obtuvo información sobre la fisionomía y vestimenta del agresor.





Poco después de ese ilícito, el mismo sujeto interceptó a una mujer e intentó apoderarse de su teléfono celular, bajo amenaza de lesionarla con un arma blanca.





Se cree que el mismo sujeto protagonizó un tercer hecho delictivo que no fue denunciado. Tras realizar averiguaciones sobre el posible paradero, la Policía de Río Negro realizó un operativo de control en un domicilio y logró su detención.





El hombre fue derivado a la dependencia policial donde se comprobó que tenía un requerimiento judicial emitido por la Justicia de Lago Puelo, correspondiente a hechos delictivos cometidos en esa localidad.