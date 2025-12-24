Violento robo a una pareja de funcionarios municipales en pleno centro de El Bolsón

Tres delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda de un secretario del Concejo Deliberante y la directora de Tierras del municipio. Los ataron con alambre, les robaron dólares y pesos, y escaparon en su camioneta, que luego fue abandonada.

Un grave hecho de inseguridad sacudió a El Bolsón durante la noche del martes 23 de diciembre, cuando una pareja de funcionarios municipales fue víctima de un violento robo en el interior de su vivienda, ubicada en pleno centro de la localidad, frente a la conocida Plaza de los Docentes.

Según la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 22 horas, cuando tres personas de sexo masculino, encapuchadas, ingresaron al domicilio por motivos que aún se investigan. Dos de los autores portaban armas de fuego cortas y actuaron con extrema violencia.

Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes redujeron a las víctimas y las ataron con alambre, para luego sustraer 3.000 dólares estadounidenses, 1.500.000 pesos en moneda nacional, además de otros elementos de valor.

Tras concretar el robo, los sujetos se dieron a la fuga a bordo de una camioneta Mitsubishi propiedad de la pareja, la cual fue encontrada horas más tarde abandonada en un descampado. Los autores lograron escapar y, hasta el momento, no hay personas detenidas.

En el caso interviene la Brigada de Investigaciones, que trabaja intensamente para reconstruir el recorrido de los delincuentes y determinar en qué se movilizaban tras abandonar el vehículo. Desde las fuerzas de seguridad indicaron que la investigación continúa en curso y que por el momento no se descartan hipótesis.

El violento episodio generó preocupación en la comunidad, no solo por la modalidad delictiva empleada, sino también por haberse producido en una zona céntrica y transitada de la ciudad.