Intentaron robar en un vehículo de la Brigada de Investigaciones en pleno centro de El Bolsón





Dos delincuentes fueron sorprendidos cuando intentaban inhibir la alarma de un auto policial no identificado. El hecho ocurrió en la zona céntrica y los sospechosos fueron rápidamente interceptados.

Delincuentes intentaron robar en el interior de un vehículo perteneciente a la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro en pleno centro de la localidad de El Bolsón. El hecho se registró alrededor de las 20 horas del lunes, sobre calle Dorrego, casi Onelli.

Según se informó, dos sujetos utilizaron un equipo de comunicaciones para inhibir el cierre centralizado y la alarma de un automóvil que, si bien pertenece a la institución policial, no se encuentra ploteado ni posee identificación oficial, ya que es utilizado por personal de investigaciones.

Minutos antes del intento de robo, policías de encubierto habían descendido del rodado, y al advertir la maniobra sospechosa dieron aviso inmediato a sus pares. En pocos minutos, personal policial acudió al lugar y procedió a identificar a los individuos.

Los sospechosos resultaron ser dos hombres de 26 y 29 años, ambos con domicilio en la ciudad de Trelew. Durante un cacheo preventivo, los efectivos encontraron un equipo de comunicaciones, el cual habría sido utilizado para bloquear la alarma y el sistema de cierre del vehículo.

Desde la fuerza se indicó que los sujetos habrían viajado a la región con intenciones delictivas, aunque su accionar fue rápidamente frustrado. La situación quedó a disposición de la Justicia, que investiga su posible vinculación con otros hechos similares.

Desde la unidad policial solicitan a la comunidad, ser precavidos al momento de cerrar las puertas con alarmas, asegurarse que estén cerradas previo manipulación de la puerta. No dejar objetos de valor, en el interior , billeteras, notebook, teléfonos etc, si se observan personas en actitud sospechosa avisar al 911