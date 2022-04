Criminalística investigará el incendio en la casa de Vautier

Así lo confirmó esta mañana al Subcomisario Emanuel Tolosa a cargo de la Unidad 12 de El Bolsón, quién se refirió al incendio ocurrido el domingo por la madrugada en la casa del reconocido Veterinario y activista ambiental Alejandro Vautier.

El siniestro se desató en la vivienda que estaba sin ocupantes el domingo pasado a la una de la madrugada informo el subcomisario Tolosa, quién además se refirió a las actuaciones que se llevarán adelante en virtud de la denuncia que lleva la asamblea en defensa del agua de la tierra sobre un hecho intencional, “recibimos la denuncia sobre un incendio en la zona del camino hacia el Perito Moreno, un vecino conocido de la zona tuvo la pérdida total de la vivienda. Por este motivo el siniestro está sujeto a las pericias qué realizará el gabinete de criminalística para determinar si el incendio fue intencional o no”, explico el funcionario policial

Sobre la caratula de la causa detallo: “La carátula es el daño por incendio sin embargo está sujeto al trabajo pericial que realizarán los peritos de la brigada de criminalística de esta dependencia”.

A su tiempo el jefe del cuartel de bomberos del Bolsón a Alejandro Namor explicó que en un primer momento se les alertó por el incendio en un sector conocido como curva de Rogel sin embargo el siniestro se estaba desarrollando en otro sector de Mallín Ahogado conocido como camino al perito Moreno por lo que al llegar las primeras unidades se encontraron con el incendio ya declarado, esto significa que la casa estaba envuelta en llamas.

De igual manera el jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios explicó que trabajaron con personal del Splif en conjunto para evitar que el incendio se prepare a la zona boscosa incluso remarco que se vivieron momentos de tensión cuando se desmorono una pared, “en el momento que estaban operando en mis compañeros se desmorono una pared y de casualidad no cayó encima de uno porque el jefe de dotación estaba atento y es su trabajo cuidar a su a su personal, en este caso alcanzo avisarle con un grito para que se corriera y cayó una pared de aproximadamente 2 metros por 7 de ancho”

Sobre la carátula que le dio el cuartel de bomberos al incendio Namor explico que no son peritos y no pueden dar precisiones sobre los causales: “nosotros no encontramos nada en el lugar, de echo al ser un lugar tan lejos y con poca visibilidad de luz trabajamos con las luces de los camiones y una linterna especial que tenemos para que los bomberos no corran peligro”.