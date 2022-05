Continúa el rescate de los 5 crianceros en Chenqueniyeu

Imagen de archivo







Tras tres días de búsqueda y rescate a cargo de Protección Civil de Río Negro, hoy lunes se mantienen cifradas esperanzas en llegar hasta el puesto donde estarían los crianceros, que subieron el día 29 de abril a buscar sus animales y los sorprendió el temporal de nieve.





El jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios de la localidad del químico Héctor inicia se refirió a cómo se trabaja en el rescate de los 5 crianceros que se encuentran aislados en la Chenqueniyeu sobre el cual destacó, “el día sábado recibimos un llamado de Protección Civil solicitando colaborar en la búsqueda de estas personas que habían salido a la veranada a buscar a sus animales y no habían vuelto, hacia una semana que andaban por aquí y no habían vuelto así que pidieron colaboración por lo que estuvimos trabajando con ellos”.





Seguidamente Pinilla detallo: "se quedaron muy lejos, es muy complicado para llegar porque prácticamente salimos de noche para allá y nos encontramos con nieve donde la parte más alta de nieve tendría unos 50 cm más o menos”.





Seguidamente el e jefe del cuartel de bomberos de Ñorquinco agregó que el temporal de nieve complicaba no solo el regreso de los pobladores que están buscando sino también el acceso con vehículos para poder llegar hasta de ellos, “llegar hasta ellos es muy complicado, el camino tiene mucho barro, hay que vadear arroyos, así que la verdad es que es un lugar muy complicado y pudimos llegar hasta los últimos pobladores y ellos fueron quienes nos confirmaron que no los vieron bajar y que no tenían novedad tampoco”.





Buscando sus animales





De igual manera al voluntario confirmo que los vecinos consultados graficaron que los crianceros se encontrarían en la zona buscando a sus animales para poder bajarlos antes del invierno, "Todavía están en su puesto. Pero no quieren bajar porque ellos fueron a buscar a sus animales, es lo que también manifestaron los pobladores que era seguro que ellos no iban a bajar si no bajan con sus animales".

“Los sorprendió una nevada temprana y no pudieron bajar y la verdad que ahí arriba nevó mucho porque por lo que manifestaban a los pobladores para subir había que ir abriendo camino a pala para que los caballos puedan avanzar. Así que hay una altura importante de nieve allá arriba”, asevero Pinilla.





Protección civil y la patrulla de montaña de la unidad 12 volvieron a subir esta mañana y se preveía la concurrencia de un vehículo con orugas para poder llegar hasta el puesto, “ahora el tiempo les da un respiro, eso de alguna manera también con la helada la nieve más dura les va a permitir bajar, o acceder a los rescatistas ya que con el calor se va derritiendo poco la nieve cuando alumbra el sol durante el día, así que eso le permite a ellos salir o a los rescatistas llegar hasta el lugar y corroborar bien como está la situación”, sentencio Pinilla.