Juan Carlos Martínez fue reelecto y se renovó la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de El Bolsón





Con una diferencia del 45% sobre la lista opositora y una participación destacada de los asociados, la Asamblea General definió las nuevas autoridades y ratificó un rumbo basado en la transparencia, la apertura y el fortalecimiento institucional.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Bolsón llevó adelante el pasado 17 de diciembre de 2025 la Asamblea General Ordinaria Fuera de Término, en la que se renovaron las autoridades de la institución y se confirmó la reelección de Juan Carlos Martínez como presidente de la Comisión Directiva, tras imponerse con un 45% de diferencia sobre la lista opositora.

La jornada se desarrolló conforme al Orden del Día establecido, con la lectura formal de los puntos previstos en la convocatoria y el acta de Comisión Directiva. Una vez cumplidas las instancias administrativas correspondientes, se procedió a la elección de autoridades, en una asamblea que tuvo una importante participación de los socios: votaron 124 asociados sobre un padrón de 200.

En diálogo con Noticias del Bolsón y Radio Ciudad, Martínez destacó especialmente este nivel de concurrencia, al considerar que “habla del compromiso que tienen los socios con la institución y con el trabajo que se viene realizando”.

Otro de los puntos sobresalientes de la elección fue el gesto de apertura institucional hacia la lista opositora. El presidente reelecto confirmó que se invitó a dos de sus integrantes a sumarse al trabajo de la Comisión, con el objetivo de que participen como veedores y acompañen el desarrollo de una gestión transparente.

“Creemos en el trabajo conjunto y en la transparencia. Por eso abrimos las puertas para que puedan ver cómo se trabaja y aportar desde su lugar”, expresó.

Tras la votación, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente, Juan Carlos Martínez; Vicepresidente, Gustavo Passeggui; Secretaria, Vanesa Ulariaga; Prosecretaria, Soledad Isac Amjuli; Tesorero, Alejandro Carlos Weild; Protesorero, César Salinas.

Como vocales titulares fueron designados Mario Osvaldo Sheffield, Norma Ester Ramos y Orión Martínez, mientras que los vocales suplentes son Rodrigo Sotomayor, Hugo Dante Caniza y Bárbara Prieto.

En tanto, la Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por Horacio Femenia como revisor titular y Verónica Contreras como revisor suplente.

Desde la Asociación agradecieron la participación de los socios, el trabajo de los integrantes salientes y reafirmaron su compromiso con el servicio a la comunidad. Además, señalaron que una de las prioridades de esta nueva etapa será avanzar en la modernización del Estatuto, como parte del proceso de fortalecimiento institucional de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón.