Cordero o chivo para las fiestas: productores de la Línea Sur llegan a El Bolsón con precios accesibles





De cara a Navidad y Año Nuevo, una red de productores de la Línea Sur de Río Negro trae chivos y corderos que serán faenados en El Bolsón y comercializados con controles sanitarios y precios formados desde el productor. Habrá un descuento del 10% para empleados públicos confirmaron fuentes oficiales.





Con la llegada de fin de año, ¿mesa fría o caliente?, ¿cordero o chivo? Para quienes eligen carne ovina o caprina para las fiestas, en El Bolsón habrá una alternativa directa del campo a la mesa.





Desde la zona de Ñorquincó, una red de productores de la Línea Sur de Río Negro, integrada por productores, cooperativas y comunidades originarias, está trayendo chivos y corderos vivos que serán faenados en la localidad, en espacios habilitados y con todos los controles veterinarios y sanitarios correspondientes.





El delegado del Ministerio de Producción de Río Negro en El Bolsón, Farid Tello, explicó que el objetivo es garantizar un producto en regla y, al mismo tiempo, sostener la economía de los productores.





“Los animales llegan vivos a El Bolsón, donde se hace todo el proceso de faena en lugares habilitados, con transporte autorizado y controles sanitarios, para asegurar un producto seguro para el consumidor”, señaló.





La venta en El Bolsón se realizará el jueves, en la Feria Franca, con el camión frigorífico de Bariloche, en el siguiente horario aproximado: de 9.30 a 11 horas, con posibilidad de extenderse un poco más según la demanda.





Luego, la comercialización continuará en Bariloche, donde habrá una ventana más amplia de venta durante el viernes y todo el fin de semana, en el mercado comunitario y otros espacios.





Según detalló Tello, los valores están pensados para que el productor reciba un precio justo y pueda sostener su actividad:





Chivos:





Peso aproximado: entre 6 y 9 kilos





Precio: alrededor de $25.000 por kilo





Corderos:





Peso aproximado: entre 10 y 14 kilos





Precio: alrededor de $19.000 por kilo





“Es un precio que se forma desde el productor. Aproximadamente 15.000 pesos por kilo van directo al bolsillo del productor, y el resto cubre logística, frigorífico y todo el circuito necesario”, explicó.





En El Bolsón, por el momento, la venta será por animal entero. Para garantizar disponibilidad, se está realizando una preventa, que permite prefinanciar todo el circuito.





El sistema funciona con reserva previa, mediante una transferencia de $60.000





Al momento del retiro, se pesa el animal a gancho y se abona la diferencia, ya que cada pieza tiene un peso distinto. Habrá números de contacto y correo electrónico de la red de comercialización para quienes deseen hacer su reserva con anticipación.





Durante la venta en la Feria Franca, estarán presentes los propios productores, quienes realizarán la comercialización directa.





“La gente va a poder ver a los productores en vivo y en directo, conocer quiénes están detrás de estos animales y cómo trabajan”, destacó Tejón, quien también valoró el acompañamiento de la Secretaría de Producción y Empleo del Municipio de El Bolsón.





¿Mesa fría o caliente?





Para cerrar, el funcionario dejó su recomendación personal:





“En Navidad puede ser mesa fría, pero en Año Nuevo, de día, para mí no puede faltar un cordero al asado”.





Así, El Bolsón suma una opción local, con trazabilidad y precios cuidados, para que las mesas de Navidad y Año Nuevo tengan sabor patagónico y producción regional.









VENTA DE NAVIDAD 2025: CORDEROS Y CHIVITOS EN EL BOLSÓN!









La Red de Organizaciones de la Región Sur ofrece nuevamente CHIVITOS y CORDEROS para Navidad en EL BOLSÓN.

La PREVENTA online se abre el día SÁBADO 13 de diciembre para realizar pedidos y la seña correspondiente para reserva.

La Red de Organizaciones de la Región Sur es una relación y forma de trabajo y coordinación entre Organizaciones cooperativas y Comunidades Mapuches de la Región Sur de Río Negro.





Los CHIVOS tienen un peso de entre 6 y 9kg, mientras que los CORDEROS pesan entre 8 y 12kg.

Los PRECIOS chivo/cordero son por KILOGRAMO.

Corderos 19.000 $/kg

Chivitos 25.000$/kg





¡ASEGURATE TU CHIVO-CORDERO!









ENCARGO Y PREVENTA:

Encargá en https://chivoscorderosregionsur.empretienda.com.ar y mediante pago anticipado (preventa) por transferencia bancaria (luego se envía comprobante por WhatsApp al +54 9 294 423 9030, indicando NOMBRE y DNI).









La SEÑA para reservar reses enteras (chivo o cordero) es de $60.000.

Al momento de retirar el pedido, se abonará la diferencia según el peso de la pieza (En EL BOLSÓN SÓLO SE OFRECEN RESES ENTERAS)





EN EL BOLSÓN LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN EL DÍA JUEVES 18 DE 9.00 A 10.30HS EN EL PREDIO DE LA FERIA FRANCA





FERIA FRANCA EL BOLSÓN (Gral. Roca y Onelli)

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/iRy2hFk6T2LyoVEn6





Consultas WhatsApp (texto, NO audio): +549 294 423 9030.