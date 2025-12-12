Secuestran 25 corderos faenados y trasladados de manera irregular. Paso Córdoba, General Roca

Los operativos llevados adelante en la madrugada identificaron a dos vehículos que trasladaban a los animales.El personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Paso Córdoba, General Roca llevó adelante operativos de tránsito durante la madrugada del martes que derivó en el decomiso de 25 corderos faenados y transportados irregularmente.El primer procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa que circulaba de sur a norte. Los agentes realizaron la inspección del vehículo e identificaron que el conductor trasladaba de forma irregular once ovinos faenados. Los animales se encontraban en el interior del habitáculo y otros en el baúl.