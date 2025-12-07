Incendio en una vivienda del paraje Entre Ríos movilizó a varias instituciones en Lago Puelo

Pasadas las 20:55, un incendio estructural en la chacra de la familia Eguiluz demandó la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y el apoyo de distintas áreas de seguridad. No se informaron heridos.

Aviso de emergencia y rápida respuesta

Pasadas las 20:55, se recibió un aviso alertando sobre un incendio estructural en el paraje Entre Ríos, en la chacra de la familia Eguiluz, en Lago Puelo. Inmediatamente, desde el cuartel se despacharon dos dotaciones de bomberos para trabajar en el control del fuego.

Operativo coordinado

En el lugar del siniestro trabajaron Policía, Tránsito, SPLIF y Protección Ciudadana, colaborando con la seguridad perimetral, el orden vehicular y la asistencia a los bomberos durante las maniobras.

El incidente se encontraba en proceso de control al cierre de esta edición. Si desea ampliar o agregar declaraciones oficiales, puedo actualizar la nota.