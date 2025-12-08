Incendio en la madrugada en el Refugio del Cerro Motoco

La refugiera logró descender con 5 personas, mientras equipos de rescate suben para evaluar la situación. En el lugar trabajan: Patrulla de Montaña, Bomberos Voluntarios, SPLIF El Bolsón La zona está cerrada al acceso mientras continúan las tareas.

Personal del SPLIF El Bolsón trabaja en inmediaciones del refugio Motoco





En la noche de ayer la responsable del refugio de montaña ubicado al límite sur de Anprale dio aviso de un incendio iniciado por un caño. Allí comenzó el ascenso del personal del SPLIF junto a bomberos voluntarios de las jurisdicciones de Lago Puelo y El Bolsón, Patrulla de Montaña y Defensa civil municipal.

Defensa civil y bomberos evacuaron el lugar y permanecen a cargo del operativo en sectores próximos a la pasarela para evitar el ascenso de personal ajeno al operativo.





Durante la madrugada de hoy los combatientes del SPLIF confirmaron que el refugio fue consumido por las llamas y comenzaron las tareas de extinción en los alrededores. El fuego presenta poca actividad más allá del sector del refugio. En este momento se está acercando al lugar lo necesario para reforzar el trabajo.





Junto al personal de refugio, los combatientes establecieron un puesto de comunicación que está a una distancia considerable del lugar de trabajo por lo que la actualización de información quedará relegada a las tareas de extinción.





Dada la ausencia de vientos se espera poder utilizar medios aéreos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.





⭕Se recuerda que rige la emergencia ígnea. Ante cualquier columna de humo llamar pronto al 103

Un importante operativo se desplegó durante la noche de este domingo en el Refugio del Cerro Motoco, luego de que se desatara un incendio en la estructura ubicada en plena zona cordillerana. Mientras tanto, Patrulla de Montaña, Bomberos Voluntarios y brigadistas del SPLIF El Bolsón iniciaron el ascenso en horas de la noche para evaluar el estado del refugio, asegurar el perímetro y determinar las causas del incendio, las condiciones de oscuridad y la complejidad del terreno sumaron dificultad al despliegue.El valle del Motoco forma parte del circuito natural conocido como ANPRALE (Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido), un territorio de montaña que alberga múltiples refugios de trekking y naturaleza. Para acceder hay que partir desde la “pasarela del Río Azul”, ubicada en la localidad de Lago Puelo (en la provincia de Chubut), desde donde comienza una caminata de montaña hacia el valle del Motoco.