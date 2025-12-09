Carta de lectores: "señores hagan algo"





"Queremos expresar nuestra profunda preocupación por la gran cantidad de residuos forestales que se acumulan en cada esquina de Villa del Lago, en la ciudad de Lago Puelo. Desde hace tiempo venimos pidiendo al municipio que retire estas ramas y restos de poda, pero la situación sigue sin resolverse".

Tal como señaló Pablo, vecino del sector, explico: "estos residuos no sólo generan un ambiente propicio para la presencia de roedores y otros focos infecciosos, sino que también representan un peligro inminente de incendio, especialmente en los días de altas temperaturas que estamos atravesando.









A esto se suma que en varios sectores del barrio aún permanecen las podas realizadas por el personal de servicios hace más de un mes, sin que hayan sido retiradas. Consideramos urgente que las autoridades tomen medidas para evitar consecuencias mayores y para garantizar condiciones mínimas de seguridad y salubridad en nuestra comunidad", resalto el preocupado vecino.

Vecinos de Villa del Lago.