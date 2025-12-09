Era intensamente buscada por un robo en Buenos Aires y cayó en Río Negro tras varios días de investigación. Choele Choel



Un operativo coordinado permitió localizar a una mujer de 20 años, quien era requerida por la Justicia y permanecía prófuga desde hacía varias semanas

Actualmente, la imputada permanece bajo custodia en una dependencia policial del Valle Medio, aguardando la resolución judicial que definirá su traslado a Buenos Aires.





El arresto de May, la jefa de una banda de ladrones

Mayra Solorzano, conocida como May, fue arrestada por la DDI de La Matanza mientras se encontraba en una peluquería de Gregorio de Laferrere, con parte del cabello envuelto en papel metálico y la bata de corte puesta. La detención, registrada en video, mostró a la mujer de 37 años pidiendo a los agentes: “Dejame que me saque las mechas, dejame que me moje el pelo nomás”, antes de ser esposada y trasladada a la comisaría.

La investigación, dirigida por la fiscal Andrea Palin, atribuye a May el liderazgo de una banda acusada de al menos ocho robos bajo la modalidad de entraderas, incluyendo el asalto a un familiar del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola.





Según la causa, la organización fue identificada tras el robo ocurrido el 15 de agosto de 2023, cuando varios delincuentes armados irrumpieron en la vivienda del familiar del fiscal y sustrajeron dinero y pertenencias.





El grupo operaba como una asociación ilícita y ya contaba con otros tres detenidos: Pablo Oviedo (31) y Ernesto Martínez (35), arrestados el 12 de enero de 2024 con el secuestro de siete autos, herramientas y una pistola calibre 11,25; y Blas Osvaldo Camacho, ex teniente de la Bonaerense, capturado el 24 de abril de 2024 con un vehículo utilizado en el robo, su arma reglamentaria, chaleco balístico, alhajas y dinero.





La función de May era coordinar los roles dentro de la banda, seleccionar los domicilios a asaltar y mantener comunicación directa con Camacho, quien, según las escuchas telefónicas, alertaba sobre movimientos policiales en los lugares de los hechos. Tras la detención de los primeros integrantes y el análisis de las comunicaciones, los investigadores lograron identificar a la jefa y concretar su captura.

Una joven de 20 años oriunda de Choele Choel, provincia de Río Negro, fue detenida tras un operativo que puso fin a una intensa búsqueda de la PFA, tras una orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 49 de Capital Federal. La joven, imputada por el delito de “robo”, permanece alojada en una unidad policial del Valle Medio a la espera de su traslado.El caso cobró notoriedad en la región luego de que la Justicia solicitara a la fuerza rionegrina que destinara todos los recursos posibles para lograr la aprehensión de la joven, quien era buscada desde hacía varias semanas.El rastreo se centró en Choele Choel, especialmente en el barrio Las Bardas, donde reside la familia de la imputada. Según detalló LM Cipolletti, los investigadores recabaron información que sugería que la joven podría encontrarse en ese sector, lo que motivó la realización de varios operativos en la zona.A pesar de los esfuerzos iniciales, la búsqueda resultó infructuosa durante varios días, ya que la joven se había trasladado al Alto Valle, de acuerdo con lo que luego confirmaron las autoridades.La situación cambió recientemente, cuando se detectó su regreso a Choele Choel. Fue entonces cuando se dispuso un procedimiento que permitió concretar la detención.