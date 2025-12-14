Vuelco vehicular sobre la Ruta 40 sin personas lesionadas

Bomberos Voluntarios intervinieron tras un aviso de Gendarmería en inmediaciones del puente de Villegas. Los tres ocupantes del rodado lograron salir por sus propios medios y se destacó el uso del cinturón de seguridad.

Un accidente vehicular se registró este domingo sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías del puente de Villegas, cuando un automóvil volcó y quedó apoyado sobre uno de sus laterales fuera de la cinta asfáltica.

Según informó la segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, a las 14:48 horas se recibió un llamado de Gendarmería de Villegas alertando inicialmente sobre el vuelco de un camión. Sin embargo, al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un vehículo marca Chevrolet, que se encontraba volcado sobre su lateral derecho, a varios metros de la calzada, en dirección hacia San Carlos de Bariloche.





En el rodado viajaban tres personas, dos mujeres y un hombre, quienes lograron salir por sus propios medios y no presentaban lesiones. Los ocupantes fueron evaluados por personal médico y posteriormente quedaron en el puesto de Gendarmería.

Desde Bomberos se indicó que, como medida preventiva, se realizó la desconexión de la batería del vehículo y se verificó que no existieran pérdidas de combustible, a fin de evitar mayores riesgos en la zona.





Finalmente, se remarcó un dato clave del siniestro: los tres ocupantes circulaban con el cinturón de seguridad colocado, un factor fundamental que habría contribuido a que no se registraran personas lesionadas a pesar del vuelco.

El hecho vuelve a poner de relieve la importancia del uso de los elementos de seguridad al circular por rutas de la región.