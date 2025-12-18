Detuvieron a un joven de 20 años por agredir a su pareja de 13 años. El Bolsón



Foto ilustrativa

Un joven de 20 años fue detenido el martes por la noche tras ser acusado de ejercer violencia física contra su pareja, una menor de tan solo 13 años, en un hecho que generó profunda preocupación por la vulnerabilidad de la víctima y la intervención de distintos organismos de protección.





Según confirmó el comisario Víctor Escobar, el episodio ocurrió alrededor de las 19 horas, cuando un vecino alertó al sistema de emergencias al escuchar una agresión en el interior de un domicilio ubicado en el barrio Luján, sobre calle La Mosqueta al 2300.





Al arribar al lugar, el personal policial constató que la adolescente había sido agredida físicamente por el joven, quien sería su pareja con conocimiento y consentimiento del entorno familiar. De acuerdo al relato oficial, el agresor habría tomado a la menor del cuello, motivo por el cual fue inmediatamente detenido y trasladado a la comisaría, imputado por el delito de lesiones.

La nena fue asistida en un centro de salud local, donde se certificaron lesiones de carácter leve. Al confirmarse que la víctima es menor de edad, se activaron de forma inmediata los protocolos correspondientes: intervino la Comisaría de la Familia, se dio aviso al Servicio de Protección de Derechos (SENAF), a la Asesoría de Menores e Incapaces y a la Fiscalía de turno, que ya tomó el caso.





Desde la Policía indicaron que, según los registros disponibles, no existirían denuncias previas por hechos de violencia en esta relación. No obstante, el seguimiento de la situación quedó a cargo de los organismos especializados, dada la edad de la víctima y el contexto del vínculo.





El joven permanece demorado en la unidad policial y durante la jornada se realizará la formulación de cargos y el control de la acusación. En cuanto a la relación, el comisario Escobar señaló que, de acuerdo a la denuncia recepcionada, habría existido consentimiento por parte de la menor para mantener el vínculo, aunque remarcó que esta circunstancia no invalida la intervención judicial ni las medidas de protección dispuestas para resguardar a la adolescente.





El caso reabre el debate sobre las relaciones desiguales, la violencia de género en edades tempranas y la responsabilidad del Estado y la familia en la protección integral de niñas y adolescentes.