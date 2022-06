Ruta Nacional 40: a cruzar los dedos

La Ruta Nacional 40 en el tramo que une El Bolsón con San Carlos de Bariloche nuevamente se ha cobrado una víctima, esta mañana una camioneta Nissan Xterra terminó volcada al ingreso de la recta de El Foyel, gracias a que el vuelco se produjo a escasa velocidad no hay que lamentar víctimas. Sin embargo, el estado deplorable de la calzada y la notable falta de mantenimiento, por parte de la empresa consignataria que a pocos días de hacerse cargo se hizo evidente qué no estaría a la altura de la situación. ¿Quién controlará que la empresa cumpla?.

Desde hace pocos días la empresa consignataria Hidraco, volvió a hacerse cargo del mantenimiento de la RN 40 en el tramo que comprende el límite con la provincia del Neuquén al norte y de Chubut al sur, estos escasos 140 km de ruta hasta hace pocas semanas eran mantenidos por Vialidad Nacional y se notaba la presencia de equipos que oportunamente y dada las circunstancias que así lo requerían no solo sacaban la nieve, sino también que rociaban la calzada con solución salina.

Esto, no solo habla de que la forma de mantenimiento no es la adecuada, habida cuenta que cada vez que un vehículo transita sobre el ripio que tiró la empresa consignataria Hidraco, el ripio es levantado por los autos y rompe los cristales del vehículo que vienen detrás que no solo es ese problema, sino también desde ese tiempo a esta parte lo único que se observa es un camión de porte muy pequeño y una persona que con una pala va arrojando la arena conforme le parece.





En estas condiciones la Ruta Nacional 40 entre El Bolsón y Bariloche, se prepara para afrontar una temporada turística invernal épica dicen desde el gobierno provincial, pero para que ellos que deban conducirla habrá que cruzar los dedos y esperar que no haya otro accidente fatal como los que ya han ocurrido.