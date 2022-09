Carta de lectores: "quiero desmentir de que Virginia se encontraba secuestrada"

Abelardo Sepulveda primo de Virginia Morales -quien se encuentra internada en el Hospital de El Bolsón-, se comunicó con NoticiasdelBolsón para realizar un descargo, respecto a publicaciones realizados en las redes sociales, "con esto quiero desmentir los dichos, de que Virginia se encontraba secuestrada en contra de su voluntad".





En dicho escrito señala, Virginia estuvo conmigo más o menos 2 meses, en mi casa en Bariloche yo y su hermana fuimos a verla a El Bolsón dos veces, se encontraba en perfectas condiciones. Yo le dije que si quería venir a mi casa, o quedarse en lo de su hermana acá en Bariloche, pasaron los días y me llamó, que viajaba a Bariloche.





Ella viajó sola, yo la fui a esperar a la terminal después optó por quedarse en mi casa, porque su hermana trabajaba todo el día y se iba a quedar sola. Yo trabajo independiente, Por lo cual yo podía estar más tiempo con ella y a los 10 o 15 días empezó a ir a las reuniones, por violencia de género y a la psicóloga.





Después su hermana la llevó al gimnasio donde ella concurre, se compró una guitarra y empezó un curso por internet, también iba un curso de poesía. Concurría a armar módulos de comida yo le dejé la llave de mi casa, y código de alarma para que ella pueda manejar sus tiempos.





Fuimos a varios cumpleaños, también hicimos una reunión de primos en mi casa, para qué Virginia vaya conociendo sus parientes. Virginia era de cuidarse mucho en su presentación personal se había cortado el pelo y se hizo claritos y vestida con calzas, Qué era lo que a ella le gustaba. También se había comprado una bicicleta. El día sábado 13 de agosto salió de casa alrededor del mediodía, iba a salir con amigas que iban a tener una reunión por violencia de género. Ella el último mensaje lo envió cerca de las 14:00 horas. después de eso apagó el celu y su última conexión fue a las 23 horas.





Después de eso lo apagó, y no lo prendió nunca más, el domingo fuimos con su hermana a hacer la denuncia porque no volvió, y su celular daba apagado y el lunes me comuniqué con su marido, y ahí me enteré que estaba en Bolsón.





Después me atendió su hijo, y le pedí hablar con Virginia me dijo que estaba bien, que iba a comprar un celu y me daría su número, después me bloquearon de sus teléfonos paso una semana y seguía bloqueado. Porque intenté llamar varias veces, llamar y no me daba.





Así que probé llamar por WhatsApp, y les pedí hablar con Virginia, ya le noté la voz diferente, muy lenta para hablar. Me contó qué había ido un hombre a verla, que decía ser su hermano, pero ella no recordaba quién era. (el que había ido a verla era su hermano mayor). también le dije que acá en mi casa, tenía su ropa, y me dijo que allá tenía mucha ropa, pero le quedaba toda grande, a lo cual ella no recordaba, que ella antes era más gorda.





También quiero decir, que ella vino por su propia cuenta cuando vino a Bariloche. Acá estaba muy bien, y no estaba en contra de su voluntad, ni obligada. Con esto quiero desmentir los dichos, de que Virginia se encontraba secuestrada en contra de su voluntad.







Abelardo Sepúlveda, DNI.11345717 primo de Virginia Morales.