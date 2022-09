“Queremos ver a nuestra mamá”, es el desesperado pedido de una familia de El Bolsón.

Se trata de los hijos, las nietas, familiares, vecinos y amigos de Virginia Morales quién se encuentra internada en el hospital de área de El Bolsón por una orden judicial. La familia sostiene que está allí contra su voluntad y dejan que la vean; Temen por su salud.

Lorena Thorp es una de las hijas de Virginia Morales, esta mañana diálogo con noticias del Bolsón en momentos que realizaban un abrazo simbólico al hospital de área solicitando que le dejen ver a su madre, "Nosotros estamos reclamando justicia por mi mamá, porque del día jueves mi mamá el juez Marcelo Muscillo tomó la decisión de traerla al hospital por un simple dolor”, contó la joven y rápidamente agregó : “me mintió porque me separo de ella, me dijo que la esperara y a ella le dijo que yo la estaba esperando, cuando pasaron las horas y tuve que reclamar y reclamar para tener noticias de ella me dicen que por decisión del juez la dejaron internada y que va a pasar todo el fin de semana internada”.









Para entender lo que está sucediendo con Virginia Morales le consultamos a su hija que nos cuente la historia que se remonta a Hace 5 meses atrás, "ella hace unos 5 meses atrás puso una denuncia contra nosotros por violencia, contra sus hijos, su familia, todos, pero el día que se la llevaron fue sedada de nuestra casa”, insiste Lorena.













“Ella se fue contra su voluntad porque todas esas denuncias que levantaron fueron involuntariamente, por qué tenía amenazas”, al ser consultada la joven sobre quien amenazaba a su medra detallo que sus hermanas la influenciaron.





Con todo la joven explico que las mismas hermanas fueron las que se hicieron cargo de Virginia y la llevaron a vivir a un domicilio de Loma del Medio, allí una tarde que Lorena fue a visitar a su madre se encontró con que estaba viviendo en condiciones inhumanas, "cuando fui a visitar a mi mamá le encontré encerrada en un ropero", re consultada Lorena sobre si esta situación era real confirmo que sí, "si la encontré encerrada en un ropero, golpeada, con el pelo mojado, el pelo cortado, realmente la vi muy mal, ahí comprendí porque sus hermanas no me dejaban verla. De hecho, me golpearon con un palo, forcejearon conmigo para que no entré a verla yo igual pude ver cómo estaba mi mamá", asimismo la joven continúa contando que el consultarle a su madre qué había pasado su mamá estaba muy alterada y que lo único que hacía era repetir el nombre de su hermana, con mucho miedo, estaba muy temerosa.









Tras ese episodio Virginia fue enviada a San Carlos de Bariloche, al domicilio de otro familiar, según nos cuenta la familia y allí es donde tomó estado público la situación de Virginia Morales dado que se escapó de ese domicilio donde se encontraba, incluso hubo una comunicación judicial pidiendo dar con el paradero de la mujer.













Finalmente hace un tiempo Lorena pudo volver a El Bolsón y reencontrarse con su familia incluso según muestran en declaraciones policiales, de un abogado Virginia dejó por escrito y firmado que quería levantar las denuncias que había realizado contra su familia, que habían sido echas contra su voluntad y que ella quería permanecer con su familia.













Sin embargo, lejos de calmarse, la historia toma otro giro dado que el pasado jueves la pareja de virginia fue citada por el juzgado número 11 de El Bolsón para supuestamente tomarle una testimonial sin embargo todo terminó con un escándalo en el cual Virginia fue internada en el hospital, uno de los hijos demorado por la policía y con una familia que reclama justicia.













Este sábado cerca de 50 personas se congregaron frente al hospital de área de El Bolsón exigiéndole a la justicia que les permita ver a Virginia Morales. No solo está la familia, sino también la iglesia evangélica donde ellos se congregan. Todos en paz, pero con carteles que expresan la preocupación que toda la comunidad tiene por la suerte de Virginia Morales.









Los familiares se entrevistaron con efectivos policiales que se presentaron en la puerta de emergencias del hospital local donde se realiza a la manifestación, incluso el pastor Jorge Oyarzo, ingreso al nosocomio para intentar ver a Virginia, sin lograr su objetivo.









La respuesta que recibió es que debían esperar a que llegue el gabinete de psicólogos del hospital para poder autorizar que alguna persona ingrese y constante en qué condiciones se encuentra Virginia Morales.