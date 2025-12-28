CET 23: cuando una escuela agrotécnica corre el riesgo de convertirse en guardería

Por Franco Boccignone, Coordinador de las Prácticas Profesionalizantes del CET N° 23.

Fuente: Te paso un dato, El Bolsón.

Soy docente del CET N° 23 de El Bolsón y escribo estas líneas a título personal, con profunda preocupación por la situación que atraviesa nuestra escuela, conocida históricamente como “la agrotécnica de Mallín”.

El establecimiento se encuentra emplazado en un predio donado específicamente para la instalación de una institución educativa. Sin embargo, por razones nunca del todo aclaradas, casi cinco de las ocho hectáreas destinadas a la escuela fueron ocupadas y continúan en esa condición. Esta situación impide contar con mensura y título de propiedad, y genera consecuencias graves y cotidianas.

Personas ajenas a la institución circulan permanentemente por el predio, incluso durante el dictado de clases, pese a la existencia de caminos alternativos. A esto se suma una larga lista de hechos de vandalismo y robos: cortes de árboles nativos, daños en sistemas de riego, invernaderos y corrales, animales castrados, cultivos arrasados por animales de terceros y, en el último tiempo, reiterados ingresos forzados con rotura de rejas, alambres, cerraduras y cámaras de seguridad.

Las respuestas institucionales, cuando existen, resultan insuficientes o tardías. Desde el Consejo Escolar se aduce falta de recursos hasta que la presión estudiantil obliga a actuar. Desde el Municipio se proponen soluciones que implican quitar aún más terreno a la escuela. La Policía reconoce la necesidad de una consigna permanente, pero afirma no contar con personal. Mientras tanto, el deterioro continúa.

El CET 23 es una escuela de doble jornada: los estudiantes ingresan a las 8 de la mañana y regresan a sus hogares cerca de las 18 horas, con transporte, desayuno, almuerzo y merienda garantizados por el Estado. Sin embargo, pareciera que a muy pocos les preocupa que esos jóvenes egresen con un título de técnico agropecuario sin poder desarrollar plenamente las prácticas que dicho título exige.

Defender una escuela pública también es garantizar las condiciones mínimas para que pueda cumplir su función educativa. Lo expreso como docente que quiere formar verdaderos técnicos y como trabajador cansado de la desidia y la falta de respuestas.