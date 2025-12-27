Incendio en Mallin Ahogado





El SPLIF El Bolsón debió asistir a un incendio de pastizal recientemente cortado que presentaba condiciones de fácil propagación. La ignición se produjo por un particular que se encontraba calentando una manguera en un ambiente poco seguro y en condiciones de vientos moderados.





El incendio afectó una superficie de 10x10 que pudo ser apagada por el trabajo de los combatientes que asistieron rápidamente al lugar. También participaron policía y bomberos voluntarios de El Bolsón.

















⚠️ En los próximos días las condiciones de riesgo irán en aumento, por eso se solicita a la población extremar los recaudos y prestar atención al entorno antes de realizar tareas que puedan representar peligro de incendios.





📲 Ante cualquier columna de humo llamar pronto al 103