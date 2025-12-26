Vecino del barrio Esperanza denuncia una brutal golpiza policial tras un confuso episodio





Nicolás David Almendra asegura haber sido violentamente agredido por efectivos de la Policía de Río Negro luego de intentar auxiliar a su hermano, quien había sido atropellado. Afirma que sufrió golpes, heridas cortantes y amenazas de muerte, y que deberá volver a ser atendido en el hospital.

Un grave episodio de violencia fue denunciado por Nicolás David Almendra, vecino del barrio Esperanza de El Bolsón, quien relató haber sido víctima de una brutal golpiza por parte de efectivos de la Policía de la provincia de Río Negro, en el marco de un confuso hecho ocurrido durante la noche del miércoles 24 de diciembre.

Según su testimonio, todo comenzó cuando su hermano, Ricardo Víctor Almendra, fue atropellado por un automóvil en una esquina del barrio. De acuerdo a lo relatado, las personas involucradas en el choque no habrían sido demoradas, mientras que la intervención policial se dirigió contra él y su familia.

“Yo fui a buscar a mi hermano porque estaba tirado, chocado, y ahí la policía procedió contra nosotros. A mí me agarraron y me dieron una paliza imposible. Me querían matar”, expresó Almendra.

El denunciante aseguró que fue golpeado de manera salvaje, tanto en la vía pública como luego en dependencias policiales. “Casi me quebraron las costillas, tengo la cara destrozada. Todo lo que como lo vomito del dolor. Me dejaron hecho pedazos”, afirmó, y agregó que sufrió heridas cortantes compatibles con arma blanca, incluyendo una puñalada en un dedo y otra en el hombro.

En su relato también señaló que otros miembros de su familia resultaron heridos durante el procedimiento. “A mi hermano, que ya estaba chocado, le tiraron un escopetazo en la cara. Al hijo de mi hermano le llenaron la pierna de perdigones”, denunció, y sostuvo que su compañera también fue agredida.

Almendra remarcó que los hechos ocurrieron en una zona donde hay cámaras de seguridad, por lo que pidió que las imágenes sean revisadas. “En el barrio hay cámaras por todos lados. Todo esto fue injusto. A la gente que chocó a mi hermano la dejaron ir y a nosotros nos estaban matando”, sostuvo.

Finalmente, el vecino indicó que deberá regresar al hospital por las lesiones sufridas y expresó su preocupación por no poder trabajar y sostener a su familia. “Trabajo hasta tarde para darle de comer a mis hijos. Ahora no sé cómo voy a laburar con la cara así y las costillas casi quebradas”, lamentó.

El denunciante solicitó que su caso sea visibilizado y pidió una entrevista pública “para poder tener justicia”, insistiendo en que no tuvo ninguna participación en el hecho que originó la intervención policial y que fue víctima de un accionar desmedido.