Atención: bronquiolitis a la vista

Con la llegada del invierno y las faltas de prevenciones comienza a notarse el incremento en las enfermedades de vías respiratorias, en los más pequeños se nota un incremento en la bronquiolitis, sobre este tema noticiasdelbolson diálogo con la epidemióloga del hospital de área de El Bolsón Marisol Cárdenas.





Entrevistada esta mañana Marisol Cárdenas, epidemióloga del hospital local, confirmó que con la llegad el invierno se incrementan los casos que afectan a las vías respiratorias, “Se ha notado un incremento de las enfermedades respiratorias en general no podemos hablar de un brote todavía pero sí aumento de casos de enfermedades respiratorias en todas las edades. Sí lo que pasa es que preocupa cuando hay más casos en los pequeños que son como las poblaciones más vulnerables, entre los chiquitos y los más grandes siempre empezamos a preocuparnos bastante más”, explicó Cárdenas





Descuidos generales





Al consultarle a la profesional sobre si este aumento de casos va de la mano de que se ha dejado de usar el barbijo y hemos perdido el miedo a los contagios, la facultativa no dudo en responder que esto es así, que ha habido un descuido generalizado, “Es algo que yo estoy como empezando a preocuparme de vuelta porque veo en general en el comportamiento de toda la población como básicamente veo situaciones en las que están todos hablando mal y pronto mosqueando estornudando tosiendo así como si nada en el mismo espacio cerrado juntándose con gente mayor estornudándoles en la cara o sea todas estas cuestiones que cuando estamos todos asustados por el COVID nos cuidamos mucho más. Pero eso no varía, realmente hay que seguir manteniendo ciertos cuidados, en ningún lado dice que es obligatorio el uso de nada, pero sí reforzamos las recomendaciones, entonces de vuelta: recomendamos que en situaciones donde aumentan las circulaciones de virus respiratorios reforzar medidas preventivas”, enfatizó Cárdenas.





Sobre cuáles son las medidas de prevención primeramente Cárdenas se refirió que las vacunas ayudan sobre todo a los adultos que pueden pasar una enfermedad con un corto plazo de sufrimiento sin embargo hizo extremado hincapié en que la prevención es fundamental, “básicamente si hablamos de chiquitos es estar atentos a los síntomas de los chicos, detectar cuándo es necesario concurrir al médico. No esperar demasiado y estar atentos, sobre todo sí nosotros estamos con síntomas respiratorios en la casa, para no transmitirle algo a los chiquitos”.

Atentos en la escuela

Finalmente, la epidemióloga aseguro que cuando empiezan a ir al colegio los hermanitos que van y vienen con algún bicho, hablando mal y pronto no alguna enfermedad respiratoria, es fundamental estar atentos a no mandarlos, esperar, guardarlos en casa para no seguir perpetuando la circulación viral”, solicitó.