Lago Puelo “no puede repetir la historia de ser el patio trasero de Esquel”

Lo dijo el candidato a intendente de Crecer, Ramiro Ibarra, en referencia “a las decisiones que se toman en Rawson y que muchas veces terminan perjudicando a nuestra localidad o no recibimos lo que nos corresponde”.

Al frente del partido vecinal, valoró enseguida que “tenemos un potencial enorme y creo que la política chubutense necesita una renovación, con gente joven que atienda las demandas de la Comarca Andina”.

Acerca de su adhesión a alguna de las fórmulas para la gobernación, reiteró que “vamos a ir como espacio autónomo y vamos a luchar por los intereses de Lago Puelo con quien le toque estar”. No obstante, reconoció que “para ser honesto, me han llamado y hablé con todos los candidatos” y que “en los últimos días, dialogué bastante con Naco Torres (Juntos por el Cambio) y me gustó su propuesta. Vamos a seguir charlando”.





En distintas encuestas de opinión, Ramiro Ibarra encabeza por amplio margen las preferencias de sus vecinos con rumbo a los comicios del 30 de julio. Lo justificó en que “desde hace cuatro años venimos recorriendo los barrios, nunca nos borramos ni desaparecimos después del 2019”, cuando su padre –Raúl Ibarra-, perdió la reelección a manos del Frente de Todos.





Desde su óptica, “eso nos da una ventaja considerable en los sondeos y ahora recibimos la respuesta del pueblo. Seguiremos caminando casa por casa hasta las elecciones, principalmente escuchando a todos los sectores. Llama la atención que la gente no pide nada, aunque la gran mayoría expresa su esperanza de que Lago Puelo cambie, que levante su imagen, que no haya más pozos, que tengamos el servicio de agua potable y la recolección de residuos como corresponde, que los turistas se sientan cómodos y contentos. En definitiva, quieren estar orgullosos del pueblo en el que viven, porque hoy no está pasando y hay quienes hasta sienten vergüenza de su lugar”.





Sobre los nombres de los candidatos a concejales en danza, Ibarra confirmó que “la próxima semana van a estar definidos. Hicimos varios sondeos y varios nombres que están muy bien. Lo cierto es que vamos a elegir el mejor equipo posible, con gente honesta y capaz que tenga ganas de trabajar las 24 horas y que esté a la altura de lo que Lago Puelo necesita”.





Emergencia





De igual manera, adelantó una batería de medidas de emergencia para los primeros 90 días de una eventual gestión: “Si asumimos el 10 de diciembre, hay que pensar que en 20 días comienza la temporada turística estival. Por lo tanto, hay que salir con urgencia a mejorar las calles y el aspecto en general de la localidad para que la gente se quede acá y no se vaya a El Bolsón”, justificó.





Agregó que “el análisis que tenemos incluye desde lo económico al parque automotor o la cantidad de contratos. Todo el escenario municipal adelanta una situación bastante compleja, fundamentalmente por una deuda que entendemos será difícil de afrontar”.





Proyectos





En otro orden, el dirigente de Crecer habló de su propuesta electoral, que abarca “desde cómo generar empleo hasta la política de viviendas”, al tiempo que señaló “otros proyectos de mayor envergadura a mediano y largo plazo, como generar energía desde el arroyo Motoco, que debe contar con el consenso de la comunidad”.





Sumó “la posibilidad de trabajar con las distintas cooperativas locales, porque la idea es dar participación a aquellos dedicados al rubro de la construcción y que sean proveedores del Estado. No puede ser que las obras siempre se las lleven tres o cuatro empresas, es un tema que queremos corregir”, subrayó.





Entre otras propuestas, indicó que “tenemos un proyecto ambicioso, y creemos que se puede ejecutar en acuerdo con Nación y la provincia, consistente en la remodelación del espacio público entre la avenida Arrayanes y la plaza Pudú Pudú. También la recuperación del paseo botánico, con áreas para gastronomía y cultura, donde las carpetas técnicas ya están armadas”.