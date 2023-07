El Bolsón: fuerte trabajo municipal durante el temporal de lluvia

En medio del temporal de lluvia distintos equipos municipales a cargo del secretario de obras y servicios públicos Enrique Ibarra están atendiendo la requisitoria de los vecinos más golpeados por la contingencia climatológica.





En medio de la lluvia torrencial este mediodía dialogamos con el secretario de obras y servicios públicos de El Bolsón Enrique Ibarra en momentos que realizaban reparaciones de la sufrida subida de greda en el sector de Loma del Medio, “estamos teniendo desde ayer días complicados. Pero afortunadamente acompañados de un equipo municipal que está comprometido para sacar adelante estos días, que entiendo que ya a partir de mañana empieza a mermar”, explico el funcionario.





Además, Ibarra reconoció que hubo momentos de complejidad, “ayer sí estuvimos a las corridas, tuvimos una problemática puntualmente en el puente de calle Pioneros en el ingreso al barrio Esperanza. Esto producto de una poda que a ciencia cierta no sé quién la realizó y quedó todo el sauce tirado ahí con el viento con la lluvia se fue arrastrando cayó al arroyo Negro, esto generó un tapón y obviamente después colapsó el arroyo y se generó un anegamiento enorme que puntualmente los más afectados terminaron siendo los peatones”.

Rápidamente sostuvo que los que circulan en auto no tuvieron inconvenientes, pero aquellos que van a trabajar, que van a llevar a los nenes a la escuela, aquel que no tiene la posibilidad de tener un auto y que tiene que hacer toda su vida caminando verdaderamente estaba afectado”.





Tarea en conjunto





En otro párrafo el funcionario se refirió a que no hay que esperar que todo lo resuelva al municipio a veces con poco y ayudando desde la parte civil se puede hacer mucho, “creo que la tarea es conjunta, no solamente del municipio. Es responsabilidad también de los vecinos, de los que tienen esta problemática en su vivienda en su frente, colaborar con una pala y capaz que con eso ya se resuelve y no hay que llamar al municipio y mover un equipamiento tan costoso; porque cuando llegamos nos encontramos que era más simple y más sencillo”.

Con todo, Ibarra enfatizo: “nosotros trabajamos desde el municipio las cuestiones que tienen que ver con la vía pública, con el espacio público y las cuestiones de gran magnitud que pueden terminar afectando al conjunto de un barrio y no puntualmente a una vivienda”.









Derrumbe

Sobre las tares que se realizaron durante el mediodía detallo: “Hoy estamos en subida de greda porque hubo un desmoronamiento y estaba generando la obstrucción de una cuneta, ahora Gabriel la está repasando con la moto niveladora, para tratar de que no se corte la calle y generar mayores complicaciones al tránsito vehicular, que después cuando termina la bajada de greda hay una confluencia en el sector del callejón Sfeir, generando otro anegamiento”.









Planta depuradora





Toda vez que llueve más de 30 mm en pocas horas la planta depuradora del Bolsón colapsa y esto lo reconoció el secretario de obras y servicios públicos, “está quedando al descubierto el gran problema que estamos teniendo y que nos preocupa a todos a nosotros como gobierno fundamentalmente, por eso el intendente Bruno Pogliano viene gestionando incansablemente el financiamiento para la ampliación de la planta depuradora”.

Además, explicó que año tras año viene registrándose dentro del presupuesto nacional, pero a ciencia cierta no han podido contar con los fondos para la ampliación, “sí sabemos que este año es el año clave para poder a partir del año 2024 llevar adelante el inicio de esta obra que es trascendental y fundamental y que no solamente afecta la cuestión ambiental sino también la sanitaria”.

En tal sentido Ibarra explico que esto termina en muchos lugares desbordando, incluso dentro del mismo barrio y la gente termina circulando, caminando dentro de esto que contamina y que genera cuestiones de salubridad, “hay que resolverlo de manera inmediata, las cuestiones estructurales como puede ser la planta depuradora, pero también trabajar urgentemente en lo que tiene que ver con los pluviales que cada vez que nos atraviesa un invierno de lluvia como este queda reflejado la problemática que tenemos”, aseguro.