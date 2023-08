El cuartel de bomberos voluntarios de Ñorquincó tiene nueva jefatura

El pasado sábado se llevó adelante el traspaso formal de la jefatura del cuartel de bomberos voluntarios de Ñorquincó, en la oportunidad estuvieron presentes referentes de la federación rionegrina de bomberos voluntarios. Es de destacar que desde hace un año funcionaban con una jefatura flotante desde El Bolsón a cargo del bombero Héctor Pinilla y a partir de este sábado el cuartel de bomberos de la localidad de Ñorquincó cuenta con su propio jefe de cuerpo activo que se trata del bombero Maximiliano Guerrero.





Entrevistado Héctor Pinilla ex jefe del cuartel de bomberos de Ñorquincó detalló: “el sábado exactamente, hicimos el acto protocolar entregando la jefatura en ese lugar, así que ya queda gente de Ñorquincó o a cargo del cuartel”.





Maximiliano Guerrero es el nuevo jefe del cuerpo activo, se trata de un bombero de esa ciudad que es de la misma camada que el resto, “fue el que estaba más en condiciones, que veíamos idóneo para que quede a cargo del cuartel”.









Recursos





Al momento de hablar de los recursos en pinilla explicó que el cuartel queda con equipos propios de autobomba y algunos que fueron cedidos por el municipio al igual que tienen un camión a préstamo por parte del servicio provincial de lucha contra incendio forestales, “recursos propios tiene un camión Unimog y en personal de 12 bomberos que iniciaron quedaron 9. Así que ahí están trabajando bien y muy contentos”, contó el voluntario.









Sobre la historia reciente el ex jefe del cuerpo activo detalló, “ellos fueron apadrinados por nosotros, digamos tanto desde la comisión directiva e hizo su parte entre comisión y comisión y nosotros como bomberos hicimos nuestra parte. Los capacitamos y después la jefatura de acá de El Bolsón me mandó por dos años a Ñorquincó porque tenía que armar una jefatura, mientras tanto me tenía que hacer cargo”.









Hace falta de todo





En otro párrafo Héctor Pinilla destacó que el cuartel de bomberos de Ñorquincó está bien equipado, pero como a todo cartel nuevo siempre le están faltando equipos, sobre todo, también destacó el apoyo con que cuentan los voluntarios de esa localidad por parte del municipio que se hace cargo de todo lo que es insumos, combustibles y reparación de vehículos. No obstante, también sostuvo que al momento de tener que hacer frente a algún gasto extra la comisión directiva organiza alguna rifa o algún evento para recaudar dinero.









Orgulloso





Por último, el experimentado voluntario se sintió acongojado por tener que dejar el cuartel que prácticamente ayudó a conformar y sostuvo que deja muchos amigos allí y que para él es un orgullo, de alguna manera formar parte de la historia de este cuartel que da sus primeros pasos en la vida institucional de la ciudad.