El peor final: falleció el joven apuñalado en una plaza de El Bolsón

Cercanías del lugar donde ocurrió el hecho





Anoche se confirmó el deceso de Mariano “Pichón” García, quien estaba internado en el hospital de Esquel luego de haber sido agredido en una plaza céntrica (conocida como “La Manzanita”), de la principal ciudad de la Comarca Andina.





La policía rionegrina comenzó una investigación de oficio sobre el caso, ya que hasta el momento no cuenta con una denuncia formal sobre lo ocurrido. Según lo reconstruido hasta el momento, la víctima estaba a las 5.30 del martes en las inmediaciones de una conocida heladería cuando fue agredido.





Desde la Comisaría 12° pidieron “la colaboración de testigos que hayan visto el incidente o tengan información al respecto, que se acerquen a la unidad policial o llamen al 911. Pueden dejar un número y se les puede tomar la declaración vía telefónica. Es importante el mínimo detalle para poder esclarecer el hecho”.





A través de las redes sociales se expuso que “lo apuñalaron 12 veces, le rompieron la cabeza y le robaron. No hay noticias, ni investigación, no sale en ningún medio. Necesitamos esclarecer lo sucedido y encontrar a los culpables, que la policía se haga cargo de la investigación. Si alguien vio algo a esa hora que pueda ayudarnos por favor acudir a la policía. Esto no va a quedar así amigo va haber justicia y condena a los que te hicieron esto. No se puede permitir que en el medio de un pueblo pase esto”.





Sin embargo, con el correr de las horas se aclaró que solo habría recibido un cuchillazo a la altura del cuello y que había sido derivado a Esquel para practicarle una tomografía computada. El joven fallecido tenía domicilio en Las Golondrinas, ejido de Lago Puelo, y pertenecía a una conocida familia dedicada al comercio.