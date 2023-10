Padres de ESRN 10 piden mayor presencia del ETAP en el establecimiento educativo

Esta mañana un par de padres de la escuela secundaria rionegrina número 10 se entrevistaron con los medios de comunicación para denunciar hechos de violencia no solo física, sino que también verbal y psicológica que sufren los chicos por parte de cuatro compañeros. Según explicaron los padres piden mayor presencia del ETAP en la escuela para poder ayudar a sus hijos y a los violentos que también necesitan ayuda, insistieron. “Ellos seguramente no están pasando por un buen momento, vienen a la escuela y solo desatan esa violencia, esa impotencia es todo lo que manifiestan, entonces hay que atenderlos hay que hacerse cargo de ellos”, aseguró Pellejero.





Marcelo Huenelaf y Liliana Pellejero, son padres el de alumnos de la escuela secundaria número 10 ubicada en la zona sur de El Bolsón y esta mañana en contacto con la prensa denunciaron actos de violencia que no solo sufren los alumnos sino también alcanzan al cuerpo docente de establecimiento educativo quienes les explicaron que ya se les terminaron las herramientas y no saben qué hacer con este grupo violento, “tenemos que estar contando hoy este tema que en realidad ya viene pasando por lo menos en lo que nosotros como mamá y papá podemos contar desde el año pasado. Es una situación donde hay un grupito pequeño de adolescentes que están ejerciendo violencia sobre profesores, profesoras, equipo directivo, personal de la escuela en general y también sobre nuestras hijas e hijos, tenemos un grado de preocupación muy importante”, señaló Liliana.

No podemos hacer nada

Con todo, la preocupada madre explicó que al reunirse con los directivos del establecimiento educativo les confesaron que ya no tienen nada que hacer para controlar al violento grupo, “nos reunimos con la escuela y nos comentaron que desde la escuela ya se ha hecho todo lo posible, se han hecho los informes que hay que hacer por este tema y que pasado ya más de un año y medio no tenemos solución”.





No obstante, los padres tomaron la decisión de involucrarse, “decidimos empezar a trabajar madres y padres para ver de qué manera podemos ayudar en esta situación, para que se resuelva, para que las personas que tengan que intervenir desde el Ministerio como por ejemplo el EYAP puedan hacerlo con más personal porque nos comentaron que hay dos personas destinadas para trabajar en esto. Creemos no solo nosotros madres y padres, sino que la escuela misma ha dicho que es insuficiente ese personal”, aseguró la mamá.





Que se hagan cargo

En otro segmento Marcelo explicó que la solución pasa por aquellos que tienen que hacerse cargo de revertir esta situación, “la verdad que la solución creo que no está, porque como bien dijo Liliana esto viene hace más de un año más de un año y medio y creo que ya estamos rozando cerca los dos años, la solución sería que se hagan cargo quien se tiene que hacer cargo. El ETAP, no sé a nosotros nos dijeron que había dos personas a la tarde 4 a la mañana estamos hablando de muy poco personal para hacerse cargo de tantas escuelas y tantos problemas que hay. Pero básicamente el pedido nuestro es que le pongan el foco a esta situación, porque hay chicos que directamente ya no tienen ganas de venir a la escuela”.





Para qué estudiar

Al consultarle al papá sobre sus hijos y sus hijos sienten miedo de acudir a la escuela rionegrina número 10 Huenelaf explicó que no es miedo, si desgano, “yo particularmente no sé si él tendrá miedo o no, pero siente ese desgano de decir:<para qué, o sea de llegar al punto decir para qué estudiar, o si hace falta estudiar>, entonces uno como padre viendo esta situación más hoy como está todo de que es tan necesario el estudio para todos, para los chicos, porque son el futuro, estamos hablando de los chicos que son los futuros o sea que si no le prestamos atención a estas cosas entonces estamos en cualquiera”, aseguró.





Los chicos no hacen nada en clase

“Yo por mi parte no es que él no tenga ganas de venir a estudiar él sabe y tiene bien claro que tiene que estudiar, porque si no hay futuro, pero venir a estudiar en estas condiciones no se puede porque no están aprendiendo. Los chicos no hacen nada en clase y nosotros lo estamos haciendo, como dijo Liliana, con los padres es porque entendemos que los maestros o directores de la escuela llegaron hasta donde podían llegar y no pueden ir más allá”, sostuvo Marcelo.





Hacer un llamado a la comunidad





Ya sobre el final Liliana explicó que quieren hacer un llamado a la comunidad de todas entendiendo que es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, “toda la comunidad a la vez forma parte de la comunidad educativa que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros somos parte madres y padres familias. somos parte de la educación tenemos opinión en la educación y si nosotros creemos que nuestra familia no está bien con el tipo de educación que se está proponiendo actualmente podemos cambiar eso, podemos cambiar haciendo esto que estamos haciendo reuniéndonos madres y padres yendo a lugares que no corresponde porque lo tendría que hacer el Ministerio.





Esas personitas están en una situación que ellos mismos no deben querer





Finalmente, y en relación a la acción concreta que proponen los padres Liliana explicó, “por ahora estamos reuniendo firmas, acá mismo en la escuela para poder presentarlas en un principio en supervisión, también vamos a presentarlas en el ETAP, porque consideramos que también ayudaríamos a que el pedido que siempre existe. Entonces esto ayudaría a que haya más designaciones de personal en el ETAP también, vamos a mandar al ministerio a través de la delegación. Vamos a hacer todo lo que se pueda para poder enfocar esto y que se solucione y que esas personas porque son adolescentes que no son tantos son cuatro o cinco, tengan una educación personalizada, que se los atienda a ellos en su necesidad porque obviamente esas personitas están en una situación que ellos mismos no deben querer estar. Porque cualquier persona se quiere educar, quiere estar bien en la vida, ellos seguramente no están pasando por un buen momento, vienen a la escuela y solo desatan esa violencia, esa impotencia es todo lo que manifiestan, entonces hay que atenderlos hay que hacerse cargo de ellos”, aseguró Pellejero.