Detenido en la ruta 40 cuando viajaba hacia Bariloche. Destacamento Nahuel Huapi

El procedimiento ocurrió cerca de las 0:35, cuando efectivos del Destacamento Nahuel Huapi detuvieron la marcha de un Peugeot 207 gris que se dirigía desde Villa La Angostura hacia San Carlos de Bariloche. El automóvil era conducido por un hombre mayor de edad que viajaba junto a tres acompañantes.





Al verificar los antecedentes del conductor, el Centro de Análisis Criminal informó que tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Río Negro. La información fue confirmada por la Dirección Judiciales, por lo que se dispuso su inmediata detención y traslado bajo custodia.





En paralelo, durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron en el baúl 21 truchas y distintos elementos utilizados para la pesca furtiva. Por este motivo, se dio intervención a personal de Parques Nacionales, quienes secuestraron las especies y labraron las actas correspondientes en el marco de la Ley N° 22.351. (ANB)

