Ante el riesgo de incendios forestales la Rural intensificó las recorridas de prevención

Bariloche.- Personal de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro intensificó las tareas de control y prevención en sectores boscosos, con la idea de prevenir el inicio de incendios forestales y de interfase, como también de incrementar la presencia de la fuerza en la zona oeste de la ciudad lacustre. Bariloche.- Personal de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro intensificó las tareas de control y prevención en sectores boscosos, con la idea de prevenir el inicio de incendios forestales y de interfase, como también de incrementar la presencia de la fuerza en la zona oeste de la ciudad lacustre.





Con personal de la División Montada, y a partir del estado de Emergencia Ígnea que rige en la provincia, con riesgo extremo de incendios producto de las altas temperaturas, sequía y los vientos variables, la repartición realiza numerosos recorridos en el área de Casa de Piedra y Lago Moreno.





En dicha labor el personal verifica que no se inicien fogatas en sectores no habilitados, las cuales podrían generar siniestros ígneos y poner en riesgo no sólo recursos naturales sino también viviendas situadas en la zona.