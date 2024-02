Dura carta de Sebastián San Martin hacia el legislador Leandro García: “por favor haga autocrítica, respete a los ciudadanos y tenga algo de honestidad intelectual”.

Con el debido respeto por su investidura, pero reclamando mucho más, justamente por el cargo que ostenta, debemos pedirle que tenga al menos un poco de respeto y honestidad, antes de repudiar o hacer cualquier declaración por lo que dijo la diputada nacional Lorena Villaverde, respecto de la provincia de Río Negro.

Primero, porque cualquier ajuste, plan de gobierno, situación crítica de docentes, jubilados, trabajadores, trabajadoras, pymes, comercios, personas que viven bajo la línea de pobreza o personas que viven en la indigencia y que, tras el plan de acomodamiento de la economía, la eliminación de la inflación y el equilibrio fiscal que propicia el actual Gobierno nacional, se lo debemos todos los argentinos a su espacio político.

Su espacio, por el que usted abrió un local partidario y militó al ex presidente, a las exautoridades nacionales, al exministro de economía, incluso, la razón por la que hoy ocupa una banca, fue el responsable del desastre económico por el que atraviesa el país.

Su espacio político es el que viene gobernando a la Nación desde hace 21 años, salvo los cuatro del expresidente Macri y, coincidentemente desde el 2003 hasta la fecha, los índices de pobreza aumentaron en forma escandalosa; la devaluación de Axel Kicillof del año 2014 inició el derrotero inflacionario provocando en aquel tiempo la caída brusca del peso en 23% y haciendo que, de US$13.180 millones de reserva lleguemos a la magra suma de US$768 millones en el Banco Central al año 2.022.¿Se acuerda de Axel Kicillof, verdad?

Y sí, señor Legislador: “Se acabó la fiesta”, como dijo la Diputada nacional. La fiesta de la política que se mira al ombligo y desconoce a la gente: la de la " militancia a sueldo". La de las conveniencias, por ejemplo, de conocer la verdad. ¿Recuerda que fue su espacio político que primero les mintió a todos los argentinos y al mundo, en el año 2012 cuando dijeron en la FAO que la pobreza era del cinco por ciento y que desde diciembre del 2013 cerraron el INDEC, para que no conozcamos la verdad?

Pero quizás todo esto haya quedado muy lejos para que se entienda, pese a que la mayoría de los argentinos lo hemos entendido y sabemos, en consecuencia, que después del despilfarro de 21 años, se necesitará un tiempo para acomodar semejante escándalo y cuyo precedente no tiene similitud ni registro en otros países y en ningún gobierno del nuestro.

Su espacio político, durante 17 años de gobierno, vamos a ser generosos y le sacamos los cuatro de Macri, incrementó la inflación; destruyó la economía; empobreció a la población y creó nuevos indigentes. Por si no lo recuerda, se lo detallamos. Inflación: 2011 12,67; 2012, 13,13; 2013 14,76; 2014 28,27; 2015,17,19; 2019, 53,83; 2020 36,15; 2021 50,93; 2022 94,79 y 2023,211,41, sacando los índices del gobierno de Mauricio Macri.

Es decir: si bien cualquiera puede decir cualquier cosa, cuando se habla desde un lugar institucional, los ciudadanos merecemos más respeto y, en consecuencia, los funcionarios deben ser más responsables y honestos, además de tener capacidad de autocrítica. De modo que no le podríamos decir que no se exprese, aunque sí debemos pedirle que tenga, al menos, una pizca de honestidad intelectual, sobre todo, cuando su espacio generó, sin contar desde el 2011 hasta el 2003, 533,13 % de inflación, sumado a la devaluación de Axel. ¿Usted cree que eso no fue un ajuste para las escuelas, los hospitales y el transporte, por ejemplo?

Y cuando se habla de «la casta», se habla precisamente de esto; Por ejemplo, todas las barbaridades que usted decía sobre el actual gobernador Wereltineck o la anterior gobernadora Carreras y de repente, epa: ¿qué pasó? Forma una lista electoral, llevando a Weretilneck a la cabeza, se saca fotos con el intendente de El Bolsón, cuando lo defenestraba, tratándolo de «arrogante porque «cree que el municipio es una empresa de su propiedad» o que «la desesperación por la reelección lo hacía mentir».

Bueno, esa es la «casta» la que olvida lo que dijo para acomodarse, olvida principios y valores; olvida decir la verdad y olvida a la gente. Entonces, resulta entendible y solo de esa forma, que usted olvide el daño que le hizo su espacio político a la Nación para ocuparse de lo que dijo la diputada Villaverde.

Cuando se habla de la casta, se habla de personas que se alimentan de la política y no es la política. Es el olvido, es la mentira, es la falta de autocritica y la ausencia de honestidad intelectual.

Legislador, como decimos al comienzo, no podemos decirle que no opine, pero sí le podemos decir que no nos mienta a los rionegrinos que somos los que le pagamos el sueldo.





Sebastián San Martin

Ref. La Libertad Avanza El Bolsón