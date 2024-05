El Bolsón: detienen a una persona con elementos robados

En contacto con Noticias del Bolsón el comisario Miguel Ángel Mariñanco confirmó la detención durante las últimas horas de la jornada de ayer de un hombre vecino del barrio los Ñires en momentos que realizaba disturbios en la vía pública. No obstante los uniformados se percataron de que llevaba una serie de elementos de los cuales no podía determinar su procedencia. Finalmente se descubrió que las valijas que llevaba contenían elementos que habían sido robados, el hombre quedó imputado por el delito de encubrimiento y se le realiza la imputación por hurto.





“La detención se produjo ayer pasada a las 20,00hs cuando ingresa detenido 1 masculino mayor de edad domiciliado en barrio los Ñires, el sujeto fue detenido por realizar disturbios en vía pública, concretamente en calle Onelli y Dorrego”, detalló el comisario Miguel Ángel Mariñanco.

Seguidamente el funcionario policial confirmó que el hombre ingresó demorado con 1 valija conteniendo ropas varias, mochilas en calidad de resguardo, debido a que se sospechó que serían producto de un ilícito.





Durante la jornada del día miércoles 1º de Mayo luego de una investigación los efectivos policiales pudieron establecer que los elementos que transportaba el detenido fueron sustraídos en un domicilio de calle Dorrego está ciudad, cerca de las 20:00hs. aproximadamente.













Hasta la tintura robaron

Sobre el robo Mariñanco expresó que del domicilio violentado, el cual alquilaba la damnificada sustrajeron 1 Valija de viaje Verde Oliva grande de 2 cierres, con una tarjeta de identificación de señora “S… V…” y/o de apellido “O….”, 1 Campera C/Flúor Verde, de marca Coreana Importada, de Sky, con tiras de color plateado. 1 Pantalón Jean C/ Azul, 1 Pantalón Frisado Importado, de Sky, C/ Negro, 1 Pantalón negro Frisado de Sky, 1 Gamulan C/ Verde Oliva, 1 Prenda de vestir Piloto C/ Beighe, entre un considerable numero de prendas de vestir.





Además entre las cosas denunciadas como robadas se detalla 1 Altavoz con micrófono M/K8. 1 Par de Botas de Nieve C/ Gris, con frisado, con forrado interior de abrigo c/ blanco. 1 Secador de pelo C/ Negro y Rojo y por ultimo 9 Tinturas de pelo M/ Alfaparf.









Con todo el funcionario policial explicó que se deja constancia que dicho hecho guarda relación con el ingreso del detenido mencionado previamente y los elementos quedaron en calidad de resguardo en la unidad policial el mismo día 30/04/24 Hs a las 20:11.









De igual manera El comisario Miguel Ángel Mariñanco sostuvo que se le dio conocimiento al fiscal en turno Álvaro Viterbori, quien dispuso se inicien actuaciones por el delito de hurto y se Impute penalmente al detenido por el de encubrimiento.