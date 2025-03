Municipales de El Bolsón llevan adelante medidas de fuerza

Esta mañana comenzaron con un estado de alerta y movilización que se extiende durante dos horas desde las 8 y hasta las 10 de la mañana en reclamo de respuestas a las paritarias. En tanto desde el ejecutivo municipal el doctor Fabián Rudolph explicó que mañana se le enviará una nueva propuesta salarial al gremio.









Esta mañana dialogamos con la delegada regional de la UPCN, unión personal civil de la nación Rosa Mesa quien confirmó que se encuentran en alerta y movilización en virtud de la falta de respuesta por parte del ejecutivo municipal, “hoy empezamos con asambleas permanentes debido a la falta de respuestas, si bien hemos tenido dos encuentros con el ejecutivo y un ofrecimiento además que han enviado ellos consideramos que no es suficiente. Partamos de la base que los sueldos son muy bajos entonces el aumento que proponen es insuficiente y no lo aceptamos, el gremio no lo acepta”, sostuvo Mesa.





Seguidamente la referente gremial agregó que esperaron los tiempos prudenciales, los que hay que esperar administrativamente y respetaron además los dos días de feriado que hubieron como para para tener una respuesta, “el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta y los días corren y los compañeros no tienen aumento de sueldo”, significó .













Dos horas por día

Sobre la medida fuerza la delegada gremial explicó que se trata de una asamblea permanente que de no tener respuesta irá sumando horas por cada día que pase, “esta asamblea, como bien dijimos es permanente y vamos a seguir aumentando una hora diaria mientras dure la medida de fuerza. No es retención de servicio porque si fuese retención de servicio los compañeros vienen marcan y se quedan sin prestar función. Entonces se está respetando todo, los esenciales se han quedado, nosotros somos muy respetuosos de las normas pero la verdad que esto ya está pasando a mayores porque no tenemos respuesta”.









Si no hay acuerdo el aumento será por decreto

Con todo, también dialogamos con el secretario de relaciones institucionales Dr Fabián Rudolph quien explicó que las negociaciones están abiertas, “disiento con el planteo de que no hay respuesta. Nosotros hemos venido dando permanentemente respuesta a sus reclamos, obviamente cuando ellos rechazan una propuesta, de lo que estamos hablando ahora es que por ahí no tenemos un acuerdo, pero respuesta hemos estado dando. Sí tuve la posibilidad de charlar con ellos, hemos tenido una charla muy respetuosa a lo cual agradezco, hemos tenido un intercambio las paritarias siguen abiertas nosotros seguimos trabajando en la posibilidad de reformular la propuesta para finalmente llegar a un acuerdo que se la vamos a estar haciendo llegar mañana a la representaciones gremiales”.

Además sostuvo que es un momento de inflexión, “o llegamos a un acuerdo o el poder ejecutivo tomará la decisión de plasmar una recomposición salarial y un aumento salarial a través de un decreto o una resolución”, declaró Rudolph.