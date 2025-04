El CET 36 de El Bolsón ya es una realidad.

Se trata del Centro de Educación Técnica número 36 que desde el pasado martes comenzó el dictado de clases a los 40 alumnos que tiene inscritos. Eva Liffschitz su directora destacó la importancia de que la comarca andina cuente con este tipo de orientación técnica basada en la principal actividad de la región como es el turismo y la hotelería.





Se trata de un pedido histórico de la comunidad que finalmente se pone en marcha en tal sentido la directora sostuvo, “ hace muchos años que la comunidad de El Bolsón da cuenta de cómo crece la necesidad de una escuela pero además con esta modalidad que tiene tanto que ver con El Bolsón, una modalidad de hotelería y gastronomía muy vinculado al sector turístico, al sector productivo. Así que estamos muy contentos”, detalló Liffschitz









Sobre la matrícula la docente explicó el CET cuenta con 40 chicos y chicas que vienen este edificio que ha sido pensado para recibirlos y recibirlas pero también reflejó la alegría de que están las familias muy involucradas, “cada vez que las llamamos en este poquito tiempo que tenemos de CET han venido, están expectantes con ganas y la verdad que se va formando una realmente una familia educativa una comunidad educativa”.





Con todo valoro el apoyo de los estudiantes, “ están acá acompañándonos realmente sí están apropiándose del espacio y ese espacio es el de ellos”.













Enseñanza práctica

Seguidamente Verónica Barrionuevo jefa general de enseñanza práctica del CET 36 mencionó que en este primer año hay dos talleres: “tenemos este años los talleres de conserjería con el sector hotelero y panificados con los gastronómicos y luego van a ir ampliando estos talleres como para ir incorporando nuevos conocimientos”.





Al momento de dialogar sobre estas modalidades de talleres que se brindan en el centro de Educación técnica 36 la jefa de enseñanza la coordinadora de enseñanza práctica señaló que se trata de talleres que son coordinados con las cámaras sobre todo las cámaras de turismo dado que esa es la orientación que tiene el CET, “Sí, eso sin dudas es también una cuestión de la de la provincia, es el tercer CET que tenemos en la provincia con lo cual viene a responder la necesidad del sector por supuesto”.





De todas partes

Al momento de contarnos desde dónde llegan los 40 alumnos que están tomando clases en el CET 36 la directora detalló: “ nuestros alumnos llegan desde Cuesta del Ternero, tenemos de Los Repollos, Mallin Ahogado, del barrio Esperanza, del Luján, del San José, no me quiero olvidar pero vienen de todos lados la verdad que incluso te digo más, el año pasado tuvimos que hacer sorteo porque fue muy elegido por las familias para poder ingresar”.













Finalmente y en relación así es posible que alumnos de otras ciudades tomen cursos en el CET 36 Liffschitz confirmó que sí, “se pueden inscribir, ahora no tenemos vacantes, podrían hacerlo vos sabes que hay una residencia escolar y si hay lugar también podrían quedarse, pero en este momento no tenemos vacantes, creemos que sí que va a ser una escuela muy pedida, muy requerida pero hasta el momento está cubierto el cupo. Es un poco esto que decía Vero, en la provincia hay dos experiencias muy interesantes que son en Bariloche y en San Antonio oeste y esta es la tercera experiencia que tiene que ir creciendo y que es una necesidad que no solo por una necesidad de la escuela secundaria sino que el ministerio ha dado cuenta de una necesidad del sector”, explicó la directora.