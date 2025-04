Vecinos de El Foyel se quejan por la atención en la oficina de Edersa

Es a través de una carta de electores que los vecinos hicieron llegar a la redacción de noticias del Bolsón en la misma plasman el estado de abandono que tiene la oficina y la falta de atención en los trámites puntuales. Luego de la queja presentada en la oficina central de El Bolsón se realizó una limpieza del predio pero con esto no alcanza enfatizaron los vecinos.













La misiva dirigida a Edersa y enviada a la redacción de Noticias del Bolsón es por parte realizada por parte del vecino Eduardo Sancho de la del Paraje El Foyel en la misma sostiene que lleva adelante el reclamo en virtud de que supuestamente la oficina de ese paraje fue emplazada para dar una mejor atención de un buen servicio, sin embargo esto no fue así ni lo será, “Los cortes de luz son sin aviso y cada vez más, la atención de la oficina un desastre, abren cuando quieren sin importarles nada, se toman fines de semanas largos cerrando los lunes o viernes sin previo aviso. La gente de Villegas y El Manso viaja desde esos lugares a pagar el servicio y la oficina está cerrada, esto nos ha pasado a nosotros en reiteradas ocasiones, también querer pagar y no que no te abran la oficina”, reclamo Sancho e hizo hincapié, “quizás sería mejor directamente cerrarla ya que la verdad así no sirve abrir cuando quieren, tener el pasto largo, el lugar con una imagen de abandono terrible y el mal servicio como el que brindan”.





















Seguidamente mencionó, a modo de ejemplo, el caso del señora Marta Maldonado de Villegas: “es una vergüenza dejarla sin luz más de una vez y la señora tiene que viajar hasta El Bolsón con su hijo discapacitado para poder hacer que le solucionen el problema ya que la oficina se encuentra cerrada, es una vergüenza. Espero que mejoren el servicio, la imagen o que cierren definitivamente esta oficina que cuando vas a pagar ni siquiera tienen dinero para darte el vuelto”, sentenció.

Eduardo Sancho ruta 40 km 1961 El Foyel.





Limpieza





En horas de la tarde al regresar a El Foyel el vecino se encontró con que luego de plasmar su queja mediante nota en la oficina central de Edersa realizaron una limpieza del predio y amplió su carta: “Acá nos dan la razón de lo dejado que tenían el lugar, de hoy a la mañana que saque la foto y lleve la nota a Edersa , mira como cortaron el pasto y ahora faltaría que atiendan todos los días y estén al servicio de los reclamos y no solo para mandar avisos de corte y abrir cuando se les den la gana, y cortar la luz sin previo aviso. Ojalá que la nota saque a la luz estos problemas y que sirva para que mejore todo”, sostuvo Sancho.