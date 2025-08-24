Alerta naranja por vientos fuertes en Chubut este domingo









La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut emitió una alerta naranja por vientos intensos que afectarán a gran parte de la provincia durante la madrugada del domingo 24 de agosto.

Según el pronóstico oficial, los vientos del sector oeste alcanzarán velocidades sostenidas de entre 60 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 120 km/h en las horas de mayor intensidad.

Hacia la mañana y la tarde del mismo domingo, se espera que las condiciones se moderen, descendiendo el nivel de alerta a amarillo, aunque persistirán ráfagas que podrían llegar a los 100 km/h.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, sobre todo en zonas rurales y costeras, donde el impacto del viento suele ser más severo. Entre las medidas preventivas se sugiere asegurar objetos sueltos en patios y balcones, evitar actividades al aire libre y posponer viajes o salidas innecesarias hasta que mejoren las condiciones.

Desde Protección Ciudadana recordaron que se encuentra disponible la línea gratuita 0800-666-2447 para emergencias o consultas durante todo el evento climático.

En tanto, organismos de Defensa Civil y Bomberos voluntarios ya se encuentran en estado de alerta y llevan adelante recorridas preventivas para minimizar riesgos en la infraestructura más expuesta.