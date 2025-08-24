La Comisaría de la Familia de El Bolsón celebró el Día de las Infancias con juegos y alegría

En el marco del Día de las Infancias, la Comisaría de la Familia de El Bolsón organizó una jornada especial dedicada a los niños y niñas de la localidad. Durante el evento, se ofrecieron juegos, actividades recreativas y espacios de entretenimiento para agasajar a los más pequeños y brindarles un momento de alegría y esparcimiento.





Toda la jornada fue impulsada por el personal de la unidad, que participó activamente en la organización y desarrollo de las actividades. Con un ambiente festivo y familiar, la iniciativa buscó fortalecer los lazos con la comunidad y promover valores de cuidado y contención hacia la niñez.









Desde la comisaría destacaron el compromiso del equipo y agradecieron a las familias que se sumaron a compartir esta celebración.





Más actividades

Durante la misma celebración, la misma unidad especial participó activamente en las actividades organizadas por la Municipalidad en distintos espacios de la localidad, entre ellos el Polideportivo Municipal, el SIC del barrio Primavera y el Jardín “Los Enanitos de la Esperanza”.









Durante la jornada, el personal de la unidad dispuso un stand especialmente pensado para compartir con las infancias y sus familias. Allí se ofreció folletería informativa, dibujos para colorear, caramelos, globos con formas y la lectura de un cuento orientado a fortalecer la autoestima en los niños, actividad que fue acompañada por la presencia de payasos, generando un clima de juego, alegría y contención.





La participación de la institución en estos festejos reafirma su compromiso con el bienestar de las infancias y su acompañamiento permanente a la comunidad.