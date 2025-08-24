Causa por drogas en El Bolsón: condenas condicionales y una absolución





El Tribunal Oral Federal de General Roca dictó sentencia en la causa por tenencia de estupefacientes iniciada en 2021 en el barrio San José de El Bolsón. Tres imputados recibieron penas condicionales y multas simbólicas, mientras que una cuarta persona fue absuelta por falta de pruebas.

El caso se remonta al 11 de septiembre de 2021, cuando un operativo de Gendarmería Nacional derivó en el secuestro de más de 400 gramos de marihuana y 160 gramos de cocaína en distintas viviendas del barrio. Como resultado, fueron imputados A.A.O., G.F.R., L.M. y Y.A.A.B., todos residentes de El Bolsón.

En un primer momento, la Fiscalía los acusó de tenencia con fines de comercialización, un delito de mayor gravedad. Sin embargo, las pruebas recolectadas no permitieron sostener esa calificación: las pericias telefónicas no fueron concluyentes, las grabaciones no mostraban transacciones y el flujo de personas en los domicilios podía responder a que en uno de ellos funcionaba un kiosco. Por ello, en el debate oral se acordó un juicio abreviado con la figura de tenencia simple de estupefacientes.

Condenas condicionales y donación al hospital

El tribunal homologó el acuerdo y aplicó penas de dos años de prisión en suspenso a A.A.O., G.F.R. y L.M., quienes admitieron los hechos y aceptaron las reglas de conducta impuestas: fijar domicilio, abstenerse de consumir drogas o abusar del alcohol y someterse a controles periódicos ante la DECAEP.

En reemplazo de tareas comunitarias, cada uno deberá donar $70.000 al Hospital Zonal de El Bolsón, además del dinero secuestrado en los allanamientos. También deberán afrontar una multa de $225 y el pago de las costas del proceso.

La absolución de Y.A.A.B.

En el caso de Y.A.A.B., el tribunal resolvió su absolución, ya que no pudo comprobarse su vinculación directa con los estupefacientes. La droga fue encontrada en un espacio común del domicilio y no se hallaron elementos que la relacionaran con el material incautado.

La Fiscalía solicitó su sobreseimiento al entender que la joven se encontraba “de visita” en la vivienda, lo que fue aceptado por el juez, quien aclaró que la decisión no afecta su buen nombre y honor.