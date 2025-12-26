Violencia de género, disturbios y varios detenidos durante el feriado de Navidad



Durante el feriado de Navidad, personal policial debió intervenir en diversos hechos de violencia y delitos registrados en distintos puntos de la localidad, que derivaron en varias detenciones y el inicio de causas judiciales. Durante el feriado de Navidad, personal policial debió intervenir en diversos hechos de violencia y delitos registrados en distintos puntos de la localidad, que derivaron en varias detenciones y el inicio de causas judiciales.





Uno de los episodios más graves se dio en el marco de una violencia en contexto de género, originada por una discusión familiar durante los festejos navideños.

Se tornó violento porque le dijeron que no iba a comer cordero





El jueves 25 de diciembre, alrededor de las 17 horas, la policía tomó conocimiento de un pedido de presencia policial en el barrio IPPV, sobre calle Perito Moreno, donde se estaba produciendo una situación de violencia.





Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a la víctima, una joven de 22 años, quien manifestó que su pareja se había tornado violenta luego de una discusión mientras preparaban un cordero para las fiestas. Según el relato, un familiar le indicó al hombre que no iba a comer, lo que provocó su reacción violenta.

El sujeto comenzó a generar disturbios dentro de la vivienda y rompió el vidrio de un vehículo Fiat Fiorino, propiedad de la abuela de la víctima.

Tras el hecho, el agresor se retiró del lugar, pero personal policial inició un operativo con los datos aportados y logró demorarlo a escasos metros del domicilio.





Se trató de un joven de 22 años, quien al ser requisado tenía entre sus pertenencias un cuchillo y sustancia vegetal. Por este motivo se convocó a personal de Toxicomanía, activándose el protocolo correspondiente.





La sustancia arrojó un pesaje de 7,5 gramos, compatible con cannabis sativa, por lo que se dio intervención al Juzgado Federal, iniciándose una causa por infracción a la Ley 23.737.





El sujeto quedó demorado y enfrenta dos causas judiciales: una por violencia de género y daños, y otra por tenencia de estupefacientes.





Moto con numeración adulterada y otro demorado





Minutos después, a las 02:42, un vecino alertó a la policía sobre una persona que llevaba una motocicleta de tiro en actitud sospechosa, en inmediaciones de la estación de servicio ACA, frente al local La Papelera.





En el lugar, los efectivos identificaron a un joven de 21 años, domiciliado en la localidad, quien transportaba una motocicleta . Tras verificar los números de motor y chasis, se constató que se encontraban adulterados.





El sujeto fue demorado por infracción al artículo 289 inciso 3° del Código Penal, quedando a disposición de la Fiscalía. Además, se confirmó que el vehículo tenía pedido por robo y que su propietario ya fue localizado.