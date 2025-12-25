Grave incidente en Navidad: un hombre fue atropellado durante una gresca en el barrio Esperanza





El hecho ocurrió durante la madrugada de este 25 de diciembre en El Bolsón. La víctima sufrió lesiones en el rostro y una grave lesión en la rodilla, por la que debió ser intervenida quirúrgicamente. Investiga la Policía.



Un grave hecho policial se registró durante la madrugada de Navidad en el barrio Esperanza de la localidad de El Bolsón, donde una gresca generalizada terminó con una persona atropellada por un vehículo en plena vía pública.

Según la información confirmada por fuentes confiables, el episodio ocurrió en una esquina del barrio donde reside una comunidad gitana. De acuerdo al testimonio de una vecina, cuatro personas comenzaron a agredirse verbalmente a los gritos, cuando en medio de la pelea un vehículo irrumpió en el lugar y, sin mediar palabras, embistió a uno de los involucrados, arrastrándolo varios metros hasta la puerta de una vivienda.

Como consecuencia del impacto, el hombre — un conocido chapista del barrio— sufrió cortes en el párpado derecho y una lesión grave en la articulación de la rodilla. De acuerdo al parte médico, la víctima fue trasladada al hospital local, donde permanece estable, aunque debió ser ingresada a quirófano pasado el mediodía de este miércoles 25 de diciembre, para ser intervenida quirúrgicamente por la lesión en la rodilla.

Tras el hecho, familiares de la víctima solicitaron auxilio, ya que el hombre se encontraba desvanecido y con visibles golpes. En el lugar trabajó personal policial y de emergencias médicas, y según relataron testigos, se produjeron momentos de tensión con los efectivos policiales durante el procedimiento.

El hecho se encuentra bajo investigación y hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre el conductor del vehículo ni sobre posibles detenciones.

Noticia en desarrollo.