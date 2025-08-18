Bruno Pogliano aceptó la candidatura a Senador suplente por Juntos Defendamos Río Negro







El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, confirmó que será primer Senador suplente en la lista que presenta Juntos Somos Río Negro dentro de la nueva alianza Juntos Defendamos Río Negro, de cara a las próximas elecciones. El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, confirmó que será primer Senador suplente en la lista que presenta Juntos Somos Río Negro dentro de la nueva alianza Juntos Defendamos Río Negro, de cara a las próximas elecciones.





En diálogo con la prensa, expresó:





“Para mí es un honor y un orgullo poder representar a los rionegrinos en una propuesta con fuerte anclaje provincial. Estamos convencidos de que esta es la mejor alternativa para defender los intereses de los vecinos en el Senado de la Nación”.





Pogliano destacó que la fortaleza del espacio radica en ser una opción provincial, sin depender de estructuras nacionales. Actualmente, la banca de JSRN en la Cámara Alta está ocupada por Mónica Silva, y la meta es seguir sosteniendo esa representación.





El intendente consideró que su postulación también significa un reconocimiento a su trayectoria en El Bolsón y al rol político que ha tenido en la región:





“Agradezco enormemente a todo el partido y en particular al gobernador Alberto Weretilneck, que pensó en un intendente, en un vecino y en un representante de El Bolsón para ocupar un lugar importante en esta lista”.





Consultado sobre cómo se gestó su candidatura, Pogliano señaló que fue el resultado de conversaciones internas con el gobernador y las autoridades partidarias:





“Lo hablamos, lo discutimos dentro del partido y surgió el ofrecimiento, que acepté con gratitud y con mucha responsabilidad. Aunque sea primer suplente, implica un compromiso muy grande”.





Con esta candidatura, Pogliano suma un nuevo capítulo a su carrera política, con la posibilidad de proyectarse desde lo local hacia el escenario nacional, siempre bajo la bandera de una propuesta con identidad netamente rionegrina.

Uno por uno, quiénes son los candidatos de JDRN, que defenderán a Río Negro sin recibir órdenes de jefes políticos porteños





La alianza Juntos Defendemos Río Negro (JDRN) presentó oficialmente a sus candidatos y candidatas para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. La nómina está integrada por Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano y Mabel Yauhar como postulantes a Senadores Nacionales; y por Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse como aspirantes a Diputados Nacionales.





La lista encarna un frente plural y genuinamente rionegrino. Reúne fuerzas provinciales y locales, combina experiencia con nuevas generaciones, y garantiza representación de todas las regiones de la provincia.

A esa diversidad se suma un respaldo territorial de los más importantes en la historia política de Río Negro: 30 de los 39 intendentes e intendentas se pronunciaron a favor de este proyecto.





Ese acompañamiento no es solo un número: son los dirigentes que caminan cada día al lado de sus vecinos, que conocen en detalle los problemas y sueños de sus comunidades, y que confían en que esta lista será la garantía de que esas demandas lleguen al Congreso sin pasar por los filtros ni las órdenes de Buenos Aires.





Para el gobernador y presidente de JSRN, Alberto Weretilneck, la definición es clara: “Son los únicos candidatos que van a defender genuinamente a los rionegrinos en el Congreso. No van a recibir órdenes de Cristina, ni de Milei, ni de ningún jefe político desde Buenos Aires. Están acá para defender a nuestra provincia, a nuestra gente y a nuestros recursos”.





Y advirtió: “No vamos a permitir que el centralismo porteño siga dándole la espalda a Río Negro, que nos sigan quitando lo nuestro”.





Juntos Defendemos Río Negro no será ni oposición automática ni oficialismo obediente. Será la voz genuina de la provincia en el Congreso, con un solo mandato: defender siempre, ante todo, a Río Negro y a su gente.





¿Quiénes son los candidatos?

Candidatos a Senadores Nacionales

• Facundo López

Actualmente legislador y presidente del bloque de JSRN. Cuenta con extensa trayectoria política en Río Negro. Es oriundo de Mones Cazón (Buenos Aires), inició su carrera en 1998 en el Gabinete Municipal de Cipolletti junto a Julio Arriaga. Luego fue funcionario de Salud y asesor del bloque Encuentro. Es legislador desde 2007 y se sumó a JSRN en 2013, partido que fundó junto a Alberto Weretilneck.

• Andrea Confini

Secretaria de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro. Con formación en Marketing y Dirección de Empresas, inició su carrera pública en 2007 en Cipolletti. Fue Secretaria de Financiamiento del Ministerio de Agricultura, directora por Río Negro en YPF y titular de la Secretaría de Energía Eléctrica. Desde 2019 conduce la Secretaría de Energía, con competencias ambientales. Representa a la provincia en la AIC, el Consejo Federal de Energía Eléctrica y en Eólica Rionegrina S.A., donde es vicepresidenta.

• Bruno Pogliano

Intendente de El Bolsón (JSRN) durante tres períodos consecutivos. Contador Público (UNLP). Con una impronta joven y desarrollista, lideró la mayor obra pública en la historia de la ciudad y consolidó un fuerte crecimiento. Fue el intendente más joven de la provincia al asumir. Alcanzó récords históricos de acompañamiento popular (68% y 75% en sus reelecciones).

• Mabel Yauhar

Intendenta de Los Menucos desde 1999, con siete mandatos consecutivos. Militante desde 1983 en la UCR, fue presidenta del Consejo de la Mujer y de la Convención Radical. Con el 84% de votos en su última elección, lidera una gestión reconocida por obras y servicios: viviendas, gas, agua, cloacas, escuelas, hospital, espacios deportivos y culturales, empleo y forestación.