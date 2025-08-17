Piden colaboración para que una niña pueda realizarse estudios médicos en Buenos Aires

Noticias Del Bolson agosto 17, 2025



La familia de Eimy, una pequeña de El Maitén que está a punto de cumplir 3 años, solicita la colaboración de la comunidad para poder costear los estudios y tratamientos médicos que necesita de manera urgente.




Desde los 6 meses de vida, Eimy convive con una traqueotomía, y actualmente debe someterse a una cirugía de reconstrucción laringotraqueal en la que también se le colocará un implante. En su última endoscopía se detectó que volvió a crecer tejido en forma de colgajos, lo que hace imprescindible la intervención.




Antes de la cirugía en Buenos Aires, la niña debe viajar esta semana a Esquel para realizarse estudios prequirúrgicos. “Estamos jugados con el tiempo y necesitamos estar antes para que no se postergue la atención médica”, expresó su familia.




Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Juan.678.taco.mp.
También se pueden comunicar a los teléfonos 2944-639494 y 2945-546302 para obtener más información o acercar ayuda de otra manera.




La familia agradece profundamente cada gesto de apoyo que permita que Eimy acceda a la atención que necesita para mejorar su calidad de vida.











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)