Piden colaboración para que una niña pueda realizarse estudios médicos en Buenos Aires









La familia de Eimy, una pequeña de El Maitén que está a punto de cumplir 3 años, solicita la colaboración de la comunidad para poder costear los estudios y tratamientos médicos que necesita de manera urgente.













Desde los 6 meses de vida, Eimy convive con una traqueotomía, y actualmente debe someterse a una cirugía de reconstrucción laringotraqueal en la que también se le colocará un implante. En su última endoscopía se detectó que volvió a crecer tejido en forma de colgajos, lo que hace imprescindible la intervención.













Antes de la cirugía en Buenos Aires, la niña debe viajar esta semana a Esquel para realizarse estudios prequirúrgicos. “Estamos jugados con el tiempo y necesitamos estar antes para que no se postergue la atención médica”, expresó su familia.













Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Juan.678.taco.mp.

También se pueden comunicar a los teléfonos 2944-639494 y 2945-546302 para obtener más información o acercar ayuda de otra manera.













La familia agradece profundamente cada gesto de apoyo que permita que Eimy acceda a la atención que necesita para mejorar su calidad de vida.