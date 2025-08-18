Día por la Prevención de los Incendios Forestales

Se recomienda seguir las siguientes acciones para evitar incendios forestales:





Evitar fumar y arrojar fósforos, colillas o botellas rotas en el suelo porque pueden ser un medio para generar fuego por la intensidad del sol.

No arrojar basura en el campo, especialmente botellas y trozos de vidrio, ya que actúan como un incentivo a la producción del fuego.

Si se realiza una fogata, colocar piedras alrededor del fuego y, luego de apagarlo con agua o tierra.

Evitar encender fuego en época de sequía.

Si se divisa un incendio forestal o una columna de humo, avisar de inmediato a los bomberos.

Una jornada en la que se busca concientizar a las personas sobre este fenómeno, asociado muchas veces con el hombre, el calentamiento global y el cambio climático.Se calcula que el 95 por ciento de los incendios que se producen en bosques o zonas con mucho follaje son causados por el hombre. Los principales escenarios en que ocurre estos son por fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, y la preparación de áreas de pastoreo con fuego. A esto también hay que sumarle los factores climáticos que pueden incidir en su propagación, como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes.