El Bolsón recibe a periodista cordobesa: “Vine sin expectativas y me voy maravillada”





En el marco de las acciones de promoción turística que impulsa la Secretaría de Turismo de El Bolsón, llegó a la localidad Evelyn Liendo, periodista de Canal 12 y Radio Mitre de Córdoba, para recorrer la Comarca Andina y mostrar su propuesta más allá de la temporada de nieve.

El secretario de Turismo, Nicolás Dischenky, explicó que esta visita es parte de un trabajo que se viene realizando desde hace dos años: “Presentamos la comarca en Córdoba y trajimos a periodistas para que vivan en carne propia las experiencias que ofrece El Bolsón. El invierno no es solo nieve: hay muchas alternativas para disfrutar”.

Liendo, que arribó el sábado, expresó con entusiasmo:

“La verdad que estoy maravillada con el lugar. Vine con cero expectativa de nada. Quise venir y descubrir por mi cuenta, porque no conocía, y me llevo muchísimo más que eso. Más allá de que hubo algún problema con el clima, hay tantas cosas para hacer, tantos lugares lindos para recorrer… Es un clima maravilloso. Hoy, por ejemplo, hasta con calor y un sol precioso. Estoy disfrutando de todo: los dulces, mucha gastronomía muy rica, muy buenos los precios. Me llamó mucho la atención porque siempre hay ese miedo de que es caro venir al sur y nada que ver: se pueden hacer hermosos recorridos a muy buenos precios”.

En su recorrida ya probó chocolates artesanales, dulces de frutos rojos y dulce de leche, además de cerveza artesanal, incluida una de frambuesa:

“Me gustó mucho. Hay mucha cerveza tirada acá. Todo muy, pero muy rico. Y todavía me falta probar gin y whisky”.

Durante la charla también se sorprendió al enterarse de que El Bolsón fue la primera localidad de Argentina en elaborar cerveza artesanal:

“No lo sabía, me estoy enterando ahora. Primero esto y después aquello. Cuando me inviten a una cerveza, voy a poder comparar y decir si tienen razón”.

Al preguntarle por una imagen que represente la comarca, Liendo eligió:

“La Plaza Pagano con el cerro Piltriquitrón de fondo. Fue lo primero que vi al llegar y me encantó. También estuve en el cerro Amigo y la vista panorámica es espectacular”.

Por último, dejó un mensaje para quienes piensan visitar la región: