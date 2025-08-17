Festejo por el Día de las Infancias





En el marco de la celebración infantil, se llevó a cabo una jornada recreativa en el Camping Municipal de la localidad de El Hoyo





Durante la tarde del sábado, niñas y niños disfrutaron de una variedad de propuestas pensadas especialmente para ellos, entre las que se destacaron espectáculos de clown, juegos inflables, competencias de embolsados, actividades de dibujo, juegos tradicionales como el sapo, y muchas sorpresas más.













El evento contó con transporte gratuito desde todos los barrios y parajes, facilitando así la participación de las familias. La celebración dio inicio a las 15:00 horas y se extendió hasta las 18:00, en un clima de alegría, encuentro y comunidad.













Las actividades se realizaron en colaboración con Bomberos Voluntarios, Grupo Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), Division policía Comunitaria, Hospital Rural, el grupo de jubilados y pensionados que forman parte del concejo local de Adultos Mayores "Primulla Malle" y todas aquellas personas y voluntarios que ayudaron al desarrollo de este festejo que puso en el centro a las infancias y sus derechos al juego, la recreación y el disfrute.