



En contacto con Noticias del Bolsón, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, informó que alrededor de las 19:45 horas de este martes se recibió un aviso a través del 911 sobre un incendio de chimenea en una vivienda ubicada en calle Perito Moreno, entre Balcarce y Ángel del Agua.

Al llegar al lugar, el personal procedió a trabajar sobre la chimenea, logrando bajar la temperatura y ventilar el domicilio, ya que el humo había afectado varios espacios internos. Una vez controlada la situación, se extrajeron los restos de hollín que habían quedado en el interior.

Navarro destacó que la estructura de la vivienda no sufrió daños y que no hubo personas heridas. En el operativo también se hizo presente personal policial.